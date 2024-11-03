Тулуза
Реймс
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 15-м месте.
«Тулуза» набрала девять очков и на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три пункта — зону вылета.
Тулуза — Реймс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Монпелье» (3:0).
Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив поделил очки с «Анже» по итогам ничьей с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Николайсен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах (оба — в рамках Лиги 1) «Тулуза» ни разу не проиграла (победа и ничья) после трех поражений кряду.
Это говорит о неплохой как для борца за выживание форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле.
Закария Абухляль и Шави Бабика — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
«Реймс»
Турнирное положение: «Реймс» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на шестой позиции.
«Реймс» набрал 14 очков и на три балла отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, что вне зоны еврокубков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).
Перед этим коллектив в прошлом туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Осера» на выезде с аналогичным результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, Тедди Тёма, дисквалифицированы — Бута, Мунетси.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл после двух побед кряду.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его более высокий класс может позволить ему рассчитывать на полновесные три очка.
Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не выиграла
- в трех из пяти последних матчей «Тулуза» проиграла
- в четырех последних матчах «Реймса» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.55, победа «Реймса» — в 3.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.93.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Реймса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.