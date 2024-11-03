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    Останется ли «Реймс» в зоне еврокубков?

    «Тулуза» — «Реймс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Реймс»
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    Кейто Накамура
    3 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Реймс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Реймс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Ноября 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Реймс

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 15-м месте.

    «Тулуза» набрала девять очков и на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на три пункта — зону вылета.

    Тулуза — Реймс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Монпелье» (3:0).

    Ранее в предыдущем туре французского первенства коллектив поделил очки с «Анже» по итогам ничьей с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Николайсен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах (оба — в рамках Лиги 1) «Тулуза» ни разу не проиграла (победа и ничья) после трех поражений кряду.

    Это говорит о неплохой как для борца за выживание форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле.

    Закария Абухляль и Шави Бабика — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    «Реймс»

    Турнирное положение: «Реймс» после девяти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне еврокубков на шестой позиции.

    «Реймс» набрал 14 очков и на три балла отстает от зоны Лиги чемпионов, а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, что вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).

    Перед этим коллектив в прошлом туре французского первенства также проиграл, оказавшись слабее «Осера» на выезде с аналогичным результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Дарами, Хадра, Тедди Тёма, дисквалифицированы — Бута, Мунетси.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Реймс» проиграл после двух побед кряду.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его более высокий класс может позволить ему рассчитывать на полновесные три очка.

    Кейто Накамура — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не выиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Тулуза» проиграла

    • в четырех последних матчах «Реймса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.55, победа «Реймса» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами чуть более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.93.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Реймса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.

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    «Тулуза» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Реймс» в зоне еврокубков?
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