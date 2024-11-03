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    «Фрайбург» быстро добьется своего

    «Фрайбург» — «Майнц». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Майнц»
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    Винченцо Грифо
    3 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Ноября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Майнц

    Майнц

  • Майнц
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» в текущем чемпионате выступает вполне прилично. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» в среднем забивает менее 2 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей в 8 поединках.

    Фрайбург — Майнц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть очки. «Фрайбург» уступил «РБ Лейпцигу» (1:3).

    При этом «Фрайбург» после того в Кубке Германии прошел «Гамбург» (2:1). Да и «Аугсбург» обыграть удалось, причем уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» всего лишь на 5 очков отстает от дуэта лидеров. Вот только атака команды явно не преуспевает.

    Матчи с «Майнцем» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Фрайбург» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Да «Майнцу» команда не проигрывает уже три года.

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» традиционно бьется за выживание. По итогам 8 туров команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Майнц» в текущем чемпионате набрал 9 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова разочаровала. «Майнц» крупно уступил «Баварии» (0:4).

    При этом до того команда подписала мировую с «Боруссией» М (1:1). А вот сильный «РБ Лейпциг» оказался не по зубам (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Джонатан Буркардт — травмирован.

    Состояние команды: ныне «Майнц» находится не в лучших своих кондициях. В трех своих последних матчах команда не побеждала.

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    Плюс оборона команды действует не столь надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 13 раз.

    При этом «Майнц» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и очки команде даются уж слишком натужно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс оборону соперника никак нельзя назвать слишком монолитной.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

    • «Фрайбург» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Майнц» не обыгрывает «Фрайбург» уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Хозяева постараются подтянуться к лидерам, и явно сразу преуспеют в плане реализации.

    «Фрайбург» традиционно успешно противостоит «Майнцу», да и в последних матчах смотрелся выгодно.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Фрайбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» быстро добьется своего
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