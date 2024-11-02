Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» в нынешнем чемпионате откровенно проваливаются. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Вулверхэмптон» в 9 матчах забил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 25 раз.
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда взяла лишь один балл. Встреча с «Брайтоном» завершилась ничьей (2:2).
А вот до того «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Сити» (1:2). Да и поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (3:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: Хи Чван Хван, Йерсон Москера — травмированы.
Состояние команды: «Волки» лишь на 4 очка отстают от спасительного 17 места. Вот только с надежностью тылов у команды имеются заметные проблемы.
Поединки с лондонцами для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вулверхэмптон» победил 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Отступать «волкам» уже банально некуда.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: Лондонцы в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Кристал Пэлас» в 9 матчах настрелял всего 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Кристал Пэлас» в Кубке Английской лиги переиграл «Астон Виллу» (2:1).
До того команда минимально переиграла «Тоттенхэм». А вот встреча с «Ноттингем Форестом» завершилась поражением (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: Крис Ричардс — травмирован.
Состояние команды: Лондонцы всего лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и проблемы с реализацией у команды огромные.
При этом «Кристал Пэлас» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает даже до гола за матч.
В кадровом плане у лондонцев относительный порядок. А вот победы в 2 последних матчах явно окрылили команду.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оторваться от зоны вылета лондонцы уж точно постараются.
Статистика для ставок
- Лондонцы в среднем забивают реже гола за матч
- «Вулверхэмптон» не побеждает уже 2 месяца
- «Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Волкам» нужно непременно побеждать, да и соперник слабоват в реализации.
«Вулвз» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, да и лондонцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00