2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» в нынешнем чемпионате откровенно проваливаются. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» в 9 матчах забил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 25 раз.

Последние матчи: в минувшем туре АПЛ команда взяла лишь один балл. Встреча с «Брайтоном» завершилась ничьей (2:2).

А вот до того «Вулверхэмптон» уступил «Манчестер Сити» (1:2). Да и поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (3:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: Хи Чван Хван, Йерсон Москера — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Волки» лишь на 4 очка отстают от спасительного 17 места. Вот только с надежностью тылов у команды имеются заметные проблемы.

Поединки с лондонцами для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Вулверхэмптон» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Отступать «волкам» уже банально некуда.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонцы в нынешнем сезоне смотрятся бледновато. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» в 9 матчах настрелял всего 6 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 11 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Кристал Пэлас» в Кубке Английской лиги переиграл «Астон Виллу» (2:1).

До того команда минимально переиграла «Тоттенхэм». А вот встреча с «Ноттингем Форестом» завершилась поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Крис Ричардс — травмирован.

Состояние команды: Лондонцы всего лишь на 2 очка опережают опасную зону. Да и проблемы с реализацией у команды огромные.

При этом «Кристал Пэлас» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. Да и средняя результативность не дотягивает даже до гола за матч.

В кадровом плане у лондонцев относительный порядок. А вот победы в 2 последних матчах явно окрылили команду.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и оторваться от зоны вылета лондонцы уж точно постараются.

Статистика для ставок

Лондонцы в среднем забивают реже гола за матч

«Вулверхэмптон» не побеждает уже 2 месяца

«Кристал Пэлас» выиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.

Прогноз: «Волкам» нужно непременно побеждать, да и соперник слабоват в реализации.

«Вулвз» постарается максимально воспользоваться фактором своего поля, да и лондонцы крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00