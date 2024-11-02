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    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 ноября 2024 года

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    «Вольфсбург»
    2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» в текущем чемпионате явно не преуспевает. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вольфсбург» в среднем забивает почти 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 8 турах Бундеслиги.

    Вольфсбург — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Вольфсбург» расписал мировую с «Санкт-Паули» (0:0).

    При этом «Вольфсбург» после того в Кубке Германии в овертайме прошел дортмундцев (1:0). А вот «Вердеру» «волки» уступили (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Астер Вранкс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Волки» всего лишь на 3 очка опережают зону вылета. Так что команде срочно нужно брать очки.

    Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Да и двух своих последних матчах «волки» оставили свои владения сухими.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» ныне смотрится довольно выгодно. По итогам 8 туров команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аугсбург» в текущем чемпионате набрал 10 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова выиграла. «Аугсбург» переиграла дортмундскую «Боруссию» (2:1).

    При этом после того команда в Кубке Германии разгромила «Шальке» (3:0). А вот «Фрайбург» оказался не по зубам (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Фредрик Йенсен, Мадс Педерсен, Рубен Варгас — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Аугсбург» находится в приличных кондициях. В двух своих последних матчах команда победила.

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    Плюс оборона команды действует весьма ненадежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 19 раз.

    При этом «Аугсбург» в двух последних очных встречах обыграл «волков». Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс оборону соперника никак нельзя назвать сверхмонолитной.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Вольфсбург» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Аугсбург» обыграл «Вольфсбург» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

    Прогноз: Обе команды постараются оторваться от опасной зоны, и явно преуспеют в плане реализации.

    «Аугсбург» традиционно успешно противостоит «Вольфсбургу», да и в последних матчах смотрелся выгодно.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победит «Аугсбург».

    Ставка: Победа «Аугсбурга» за 3.69

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    «Вольфсбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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