2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в текущем чемпионате явно не преуспевает. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Вольфсбург» в среднем забивает почти 2 гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 16 мячей в 8 турах Бундеслиги.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Вольфсбург» расписал мировую с «Санкт-Паули» (0:0).

При этом «Вольфсбург» после того в Кубке Германии в овертайме прошел дортмундцев (1:0). А вот «Вердеру» «волки» уступили (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Астер Вранкс — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» всего лишь на 3 очка опережают зону вылета. Так что команде срочно нужно брать очки.

Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Да и двух своих последних матчах «волки» оставили свои владения сухими.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» ныне смотрится довольно выгодно. По итогам 8 туров команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аугсбург» в текущем чемпионате набрал 10 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает менее 2 голов за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова выиграла. «Аугсбург» переиграла дортмундскую «Боруссию» (2:1).

При этом после того команда в Кубке Германии разгромила «Шальке» (3:0). А вот «Фрайбург» оказался не по зубам (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победила 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Фредрик Йенсен, Мадс Педерсен, Рубен Варгас — травмированы.

Состояние команды: ныне «Аугсбург» находится в приличных кондициях. В двух своих последних матчах команда победила.

Плюс оборона команды действует весьма ненадежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 19 раз.

При этом «Аугсбург» в двух последних очных встречах обыграл «волков». Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Плюс оборону соперника никак нельзя назвать сверхмонолитной.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

«Вольфсбург» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Аугсбург» обыграл «Вольфсбург» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.36.

Прогноз: Обе команды постараются оторваться от опасной зоны, и явно преуспеют в плане реализации.

«Аугсбург» традиционно успешно противостоит «Вольфсбургу», да и в последних матчах смотрелся выгодно.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победит «Аугсбург».

Ставка: Победа «Аугсбурга» за 3.69