Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив взял отличный старт в этом сезоне английского чемпионата.
Сейчас «красные» имеют в своем активе 22 очка и идут на втором месте в турнирной таблице.
Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Мерсисайдцы смогли 17 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого победила «Челси» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).
В последней же игре коллектив из одноименного города выиграл как раз у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.
Также ливерпульцы переиграли «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете ливерпульского коллектива находятся Алиссон, Федерико Кьеза и Харви Эллиотт.
Состояние команды: в настоящий момент «Ливерпуль» показывает отличную игру и продолжают борьбу абсолютно за все трофеи.
Подопечные Арне Слота точно не будут останавливаться на достигнутом. «Ливерпуль» стремится к победе как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. Получится ли? Покажет время.
«Брайтон»
Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов неплохо как для себя идет в текущем сезоне.
«Альбион» уже смог набрать 16 очков и пока что расположился на шестой строчке в турнирной таблице.
«Чайки» 16 раз поразили ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в последней игре подопечные Фабиана Хюрцелера уступили «Ливерпулю» (2:3) и вылетели из Кубка лиги.
В АПЛ же «Брайтон» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а до этого победил «Ньюкасл» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2).
Перед этим же было поражение от «Челси» (2:4).
Не сыграют: травмированы Соломон Марч, Адам Уэбстер, Джеймс Милнер и Мэтт О'Райли.
Состояние команды: сейчас «Брайтон» является крепким орешком, с которым легко точно никому не бывает.
Если же брать дистанцию и полный сезон, то думается, что максимумом «Брайтона» является борьба за место в еврокубках с пятой строчки по седьмую.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10 матчей во всех турнирах
- «Брайтон» забивает на протяжении 7 матчей во всех турнирах
- Среди недели «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в Кубке лиги со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.50, победа «Брайтона» — в 7.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.13Монако — Анже: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
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Прогноз: «Ливерпуль» в отличной форме и должен побеждать в этой игре достаточно уверенно.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.02.
Прогноз: также думается, что получится результативный матч. Команды в последнее время любят как забивать, так и пропускать.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05