2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив взял отличный старт в этом сезоне английского чемпионата.

Сейчас «красные» имеют в своем активе 22 очка и идут на втором месте в турнирной таблице.

Мерсисайдцы смогли 17 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого победила «Челси» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

В последней же игре коллектив из одноименного города выиграл как раз у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также ливерпульцы переиграли «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете ливерпульского коллектива находятся Алиссон, Федерико Кьеза и Харви Эллиотт.

Состояние команды: в настоящий момент «Ливерпуль» показывает отличную игру и продолжают борьбу абсолютно за все трофеи.

Подопечные Арне Слота точно не будут останавливаться на достигнутом. «Ливерпуль» стремится к победе как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. Получится ли? Покажет время.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов неплохо как для себя идет в текущем сезоне.

«Альбион» уже смог набрать 16 очков и пока что расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

«Чайки» 16 раз поразили ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в последней игре подопечные Фабиана Хюрцелера уступили «Ливерпулю» (2:3) и вылетели из Кубка лиги.

В АПЛ же «Брайтон» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а до этого победил «Ньюкасл» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2).

Перед этим же было поражение от «Челси» (2:4).

Не сыграют: травмированы Соломон Марч, Адам Уэбстер, Джеймс Милнер и Мэтт О'Райли.

Состояние команды: сейчас «Брайтон» является крепким орешком, с которым легко точно никому не бывает.

Если же брать дистанцию и полный сезон, то думается, что максимумом «Брайтона» является борьба за место в еврокубках с пятой строчки по седьмую.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10 матчей во всех турнирах

«Брайтон» забивает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

Среди недели «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в Кубке лиги со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.50, победа «Брайтона» — в 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» в отличной форме и должен побеждать в этой игре достаточно уверенно.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.02.

Прогноз: также думается, что получится результативный матч. Команды в последнее время любят как забивать, так и пропускать.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05