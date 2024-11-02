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    У «Ливерпуля» будут проблемы с «Брайтоном»?

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 2 ноября 2024 года

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    «Ливерпуль»
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив взял отличный старт в этом сезоне английского чемпионата.

    Сейчас «красные» имеют в своем активе 22 очка и идут на втором месте в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Мерсисайдцы смогли 17 раз поразить ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Ливерпуля сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого победила «Челси» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

    В последней же игре коллектив из одноименного города выиграл как раз у «Брайтона» (3:2) в Кубке английской лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также ливерпульцы переиграли «Милан» (3:1), «Болонью» (2:0) и «Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете ливерпульского коллектива находятся Алиссон, Федерико Кьеза и Харви Эллиотт.

    Состояние команды: в настоящий момент «Ливерпуль» показывает отличную игру и продолжают борьбу абсолютно за все трофеи.

    Подопечные Арне Слота точно не будут останавливаться на достигнутом. «Ливерпуль» стремится к победе как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов. Получится ли? Покажет время.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: команда из города Брайтон-энд-Хов неплохо как для себя идет в текущем сезоне.

    «Альбион» уже смог набрать 16 очков и пока что расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

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    • «Чайки» 16 раз поразили ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в последней игре подопечные Фабиана Хюрцелера уступили «Ливерпулю» (2:3) и вылетели из Кубка лиги.

    В АПЛ же «Брайтон» в последнем туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а до этого победил «Ньюкасл» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2).

    Перед этим же было поражение от «Челси» (2:4).

    Не сыграют: травмированы Соломон Марч, Адам Уэбстер, Джеймс Милнер и Мэтт О'Райли.

    Состояние команды: сейчас «Брайтон» является крепким орешком, с которым легко точно никому не бывает.

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    Если же брать дистанцию и полный сезон, то думается, что максимумом «Брайтона» является борьба за место в еврокубках с пятой строчки по седьмую.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 10 матчей во всех турнирах

    • «Брайтон» забивает на протяжении 7 матчей во всех турнирах

    • Среди недели «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в Кубке лиги со счетом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.50, победа «Брайтона» — в 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.43 и 2.85 соответственно.

    Прогноз: «Ливерпуль» в отличной форме и должен побеждать в этой игре достаточно уверенно.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.02.

    Прогноз: также думается, что получится результативный матч. Команды в последнее время любят как забивать, так и пропускать.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.05

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    «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. У «Ливерпуля» будут проблемы с «Брайтоном»?
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