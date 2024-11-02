Борнмут
Манчестер Сити
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.
Последние матчи: в прошлую субботу «Борнмут» отобрал очки у «Астон Виллы» — игра в Бирмингеме завершилась вничью 1:1.
Борнмут — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
А еще туром ранее команда Андони Ираолы одержала домашнюю победу над «Арсеналом» — 2:0.
Как известно, «Астон Вилла» и «Арсенал» входят в топ-4.
Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Кепа Аррисабалага, Филип Биллинг и Луис Синистерра.
Состояние команды: недавние матчи против соперников из топ-4 указывают на то, что «Борнмут» сейчас в полном порядке. Очевидно, что этой команде по силам закрепиться как минимум в середине таблицы и избежать неприятной борьбы за выживание.
У «Борнмута», конечно, были и не самые удачные матчи, но в целом его игра оставляет очень приятное впечатление, особенно в домашних матчах.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав 23 очка в девяти турах. Отрыв от «Ливерпуля» состаляет лишь одно очко.
Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) и вылетел из Кубка лиги.
Для «горожан» это поражение стало первым в сезоне. Перед этим у действующего чемпиона была серия из пяти побед.
Не сыграют: у «Ман Сити» — настоящая
Состояние команды: за пару дней до игры с «Борнмутом» Пеп Гвардиола признался, что его очень беспокоит ситуация с большим количеством травмированных. По сути, у испанца действительно не осталось вариантов для ротации и качественных замен по ходу матчей.
В связи с этим Гвардиоле придется задействовать парней из молодежной команды не только в кубковых матчах, но также в АПЛ и Лиге чемпионов. Это может стать большой проблемой для «Сити», у которого впереди серия непростых матчей.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне АПЛ
- У «Ман Сити» лучшая атака в АПЛ — в девяти матчах «горожане» забили 20 мячей
- «Борнмут» пропустил лишь три гола в четырех матчах АПЛ на своем поле
- В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды выиграл у «Борнмута» — 6:1 дома и 1:0 в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Манчестер Сити» — за 1.57.
Прогноз: Пеп, конечно, что-то придумает, но свежий «Борнмут», у которого была целая неделя на подготовку, кажется, готов преподнести еще одну сенсацию. Помимо того, что хозяева и так в порядке, им очень может помочь отсутствие ключевых исполнителей в составе соперника.
- 2.40Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Рискнем предположить, что «Борнмут» поможет конкурентам «Манчестер Сити».
Рекомендуемая ставка: победа «Борнмута» или ничья за 2.46.
Прогноз: скорее всего, предстоящий матч не порадует любителей результативного футбола. Гости тоже будут осторожничать, учитывая количество навалившихся на них проблем.
Ставка: первый тайм завершится вничью за 2.48.