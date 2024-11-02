«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Борнмута» в 10-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 ноября, начлао — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.

Последние матчи: в прошлую субботу «Борнмут» отобрал очки у «Астон Виллы» — игра в Бирмингеме завершилась вничью 1:1.

А еще туром ранее команда Андони Ираолы одержала домашнюю победу над «Арсеналом» — 2:0.

Как известно, «Астон Вилла» и «Арсенал» входят в топ-4.

Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Кепа Аррисабалага, Филип Биллинг и Луис Синистерра.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: недавние матчи против соперников из топ-4 указывают на то, что «Борнмут» сейчас в полном порядке. Очевидно, что этой команде по силам закрепиться как минимум в середине таблицы и избежать неприятной борьбы за выживание.

У «Борнмута», конечно, были и не самые удачные матчи, но в целом его игра оставляет очень приятное впечатление, особенно в домашних матчах.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав 23 очка в девяти турах. Отрыв от «Ливерпуля» состаляет лишь одно очко.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) и вылетел из Кубка лиги.

Для «горожан» это поражение стало первым в сезоне. Перед этим у действующего чемпиона была серия из пяти побед.

Не сыграют: у «Ман Сити» — настоящая кадровая катастрофа . Ближайший матч пропустят Мануэль Аканджи, Савиньо, Кайл Уокер, Джек Грилиш, Жереми Доку, Оскар Бобб, Кевин Де Брёйне и Родри.

Состояние команды: за пару дней до игры с «Борнмутом» Пеп Гвардиола признался, что его очень беспокоит ситуация с большим количеством травмированных. По сути, у испанца действительно не осталось вариантов для ротации и качественных замен по ходу матчей.

В связи с этим Гвардиоле придется задействовать парней из молодежной команды не только в кубковых матчах, но также в АПЛ и Лиге чемпионов. Это может стать большой проблемой для «Сити», у которого впереди серия непростых матчей.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне АПЛ

У «Ман Сити» лучшая атака в АПЛ — в девяти матчах «горожане» забили 20 мячей

«Борнмут» пропустил лишь три гола в четырех матчах АПЛ на своем поле

В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды выиграл у «Борнмута» — 6:1 дома и 1:0 в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Манчестер Сити» — за 1.57.

Прогноз: Пеп, конечно, что-то придумает, но свежий «Борнмут», у которого была целая неделя на подготовку, кажется, готов преподнести еще одну сенсацию. Помимо того, что хозяева и так в порядке, им очень может помочь отсутствие ключевых исполнителей в составе соперника.

Рискнем предположить, что «Борнмут» поможет конкурентам «Манчестер Сити».

Рекомендуемая ставка: победа «Борнмута» или ничья за 2.46.

Прогноз: скорее всего, предстоящий матч не порадует любителей результативного футбола. Гости тоже будут осторожничать, учитывая количество навалившихся на них проблем.

Ставка: первый тайм завершится вничью за 2.48.