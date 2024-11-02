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    «Борнмут» поможет конкурентам «Манчестер Сити»?

    «Борнмут» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.48) и прогноз на чемпионат Англии 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Манчестер Сити»
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    Пеп Гвардиола
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Борнмута» в 10-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 ноября, начлао — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает 11-е место в таблице АПЛ.

    Последние матчи: в прошлую субботу «Борнмут» отобрал очки у «Астон Виллы» — игра в Бирмингеме завершилась вничью 1:1.

    Борнмут — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    А еще туром ранее команда Андони Ираолы одержала домашнюю победу над «Арсеналом» — 2:0.

    Как известно, «Астон Вилла» и «Арсенал» входят в топ-4.

    Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Кепа Аррисабалага, Филип Биллинг и Луис Синистерра.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: недавние матчи против соперников из топ-4 указывают на то, что «Борнмут» сейчас в полном порядке. Очевидно, что этой команде по силам закрепиться как минимум в середине таблицы и избежать неприятной борьбы за выживание.

    У «Борнмута», конечно, были и не самые удачные матчи, но в целом его игра оставляет очень приятное впечатление, особенно в домашних матчах.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав 23 очка в девяти турах. Отрыв от «Ливерпуля» состаляет лишь одно очко.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (1:2) и вылетел из Кубка лиги.

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    • Для «горожан» это поражение стало первым в сезоне. Перед этим у действующего чемпиона была серия из пяти побед.

    Не сыграют: у «Ман Сити» — настоящая кадровая катастрофа. Ближайший матч пропустят Мануэль Аканджи, Савиньо, Кайл Уокер, Джек Грилиш, Жереми Доку, Оскар Бобб, Кевин Де Брёйне и Родри.

    Состояние команды: за пару дней до игры с «Борнмутом» Пеп Гвардиола признался, что его очень беспокоит ситуация с большим количеством травмированных. По сути, у испанца действительно не осталось вариантов для ротации и качественных замен по ходу матчей.

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    В связи с этим Гвардиоле придется задействовать парней из молодежной команды не только в кубковых матчах, но также в АПЛ и Лиге чемпионов. Это может стать большой проблемой для «Сити», у которого впереди серия непростых матчей.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне АПЛ

    • У «Ман Сити» лучшая атака в АПЛ — в девяти матчах «горожане» забили 20 мячей

    • «Борнмут» пропустил лишь три гола в четырех матчах АПЛ на своем поле

    • В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды выиграл у «Борнмута» — 6:1 дома и 1:0 в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Манчестер Сити» — за 1.57.

    Прогноз: Пеп, конечно, что-то придумает, но свежий «Борнмут», у которого была целая неделя на подготовку, кажется, готов преподнести еще одну сенсацию. Помимо того, что хозяева и так в порядке, им очень может помочь отсутствие ключевых исполнителей в составе соперника.

    Рискнем предположить, что «Борнмут» поможет конкурентам «Манчестер Сити».

    Рекомендуемая ставка: победа «Борнмута» или ничья за 2.46.

    Прогноз: скорее всего, предстоящий матч не порадует любителей результативного футбола. Гости тоже будут осторожничать, учитывая количество навалившихся на них проблем.

    Ставка: первый тайм завершится вничью за 2.48.

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    «Борнмут» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. «Борнмут» поможет конкурентам «Манчестер Сити»?
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