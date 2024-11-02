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    «Унион» даст бой «Баварии»

    «Бавария» — «Унион». Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат Германии 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Унион»
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    Бо Свенссон — тренер «Униона»
    2 ноября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Бавария» и «Унион» Берлин. Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2024 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: после 8 туров «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги с «Лейпцигом» с 20 очками.

    Последние матчи: в предыдущем туре легко был разгромлен главный аутсайдер чемпионата «Бохум» со счетом 5:0. Голы в этой встрече забивали Олисе, Мусиала, Кейн, Зане и Коман.

    Бавария — Унион: коэффициенты букмекеров

    В Кубке Германии была крупная победа над «Майнцем» (4:0), а в ЛЧ поражение от «Барселоны» (1:4).

  • Бундеслига. «Бавария» побеждает, «Лейпциг» не отстаёт
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    • Не сыграют: травмированы Павлович, Станишич, Ито и Бойя.

    Состояние команды: после прихода Венсана Компани «Бавария» обрела былую уверенность в чемпионате и крушит почти всех своих соперников, показывая очень мощный атакующий футбол с мощным прессингом на всех участках поля. Но на европейской арене у команды периодически возникают проблемы.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: сейчас «Унион» идет на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 15 очками.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Последние матчи: в 8-м туре команда на своем поле сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Пропустив в начале встречи, берлинцы перехватили инициативу на поле, сравняли счет в середине второго тайма после удара Холлербаха, потом получили численное преимущество, но додавить «орлов» не смогли.

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    В Кубке Германии «Унион» неожиданно вылетел от «Арминии» (0:2), в чемпионате ранее была гостевая победа над «Хольштайном» (2:0).

    Не сыграют: травмы у Тузара и Юрановича.

    Состояние команды: после ухода многолетнего тренера Урса Фишера, который причастен ко всем успехам «Униона», похоже, берлинцы нашли своего наставника, перебрав в прошлом сезоне несколько кандидатов. Шведский специалист Бо Свенссон отлично работал в «Майнце», здорово он начал и в «Унионе».

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Берлине выиграла «Бавария» (5:1)

    • Игра в Мюнхене также осталась за ней (1:0)

    • В позапрошлом сезоне «Бавария» выиграла дома (3:0), а в гостях сыграла вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,19, а на «Унион» — 15,5, ничью букмекеры оценивают в 8,30.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,78, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: «Баварии» будет противостоять очень крепкая и сбалансированная команда, как «Унион». Вряд ли тут стоит ждать разгром, подобный «Бохуму» и другим аутсайдерам. Берлинцы снова заставили себя уважать в этом сезоне и готовы дать бой фавориту. Не стоит забывать о том, что мюнхенцев ждет еще игра в ЛЧ на неделе и силы не стоит попусту растрачивать.

    Ставка: победа «Униона» с форой +2 за 2,0.

    Прогноз: также можно заиграть очень рискованный вариант, пора уже «Баварии» и споткнуться.

    Ставка: «Унион» не проиграет за 5,10.

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    «Бавария» — «Унион»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. «Унион» даст бой «Баварии»
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