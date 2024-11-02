2 ноября в 9-м туре чемпионата по футболу сыграют «Бавария» и «Унион» Берлин. Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: после 8 туров «Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги с «Лейпцигом» с 20 очками.

Последние матчи: в предыдущем туре легко был разгромлен главный аутсайдер чемпионата «Бохум» со счетом 5:0. Голы в этой встрече забивали Олисе, Мусиала, Кейн, Зане и Коман.

В Кубке Германии была крупная победа над «Майнцем» (4:0), а в ЛЧ поражение от «Барселоны» (1:4).

Не сыграют: травмированы Павлович, Станишич, Ито и Бойя.

Состояние команды: после прихода Венсана Компани «Бавария» обрела былую уверенность в чемпионате и крушит почти всех своих соперников, показывая очень мощный атакующий футбол с мощным прессингом на всех участках поля. Но на европейской арене у команды периодически возникают проблемы.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: сейчас «Унион» идет на четвертом месте в таблице Бундеслиги с 15 очками.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Последние матчи: в 8-м туре команда на своем поле сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1). Пропустив в начале встречи, берлинцы перехватили инициативу на поле, сравняли счет в середине второго тайма после удара Холлербаха, потом получили численное преимущество, но додавить «орлов» не смогли.

В Кубке Германии «Унион» неожиданно вылетел от «Арминии» (0:2), в чемпионате ранее была гостевая победа над «Хольштайном» (2:0).

Не сыграют: травмы у Тузара и Юрановича.

Состояние команды: после ухода многолетнего тренера Урса Фишера, который причастен ко всем успехам «Униона», похоже, берлинцы нашли своего наставника, перебрав в прошлом сезоне несколько кандидатов. Шведский специалист Бо Свенссон отлично работал в «Майнце», здорово он начал и в «Унионе».

Статистика для ставок

В прошлом сезоне матч в Берлине выиграла «Бавария» (5:1)

Игра в Мюнхене также осталась за ней (1:0)

В позапрошлом сезоне «Бавария» выиграла дома (3:0), а в гостях сыграла вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,19, а на «Унион» — 15,5, ничью букмекеры оценивают в 8,30.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,78, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Баварии» будет противостоять очень крепкая и сбалансированная команда, как «Унион». Вряд ли тут стоит ждать разгром, подобный «Бохуму» и другим аутсайдерам. Берлинцы снова заставили себя уважать в этом сезоне и готовы дать бой фавориту. Не стоит забывать о том, что мюнхенцев ждет еще игра в ЛЧ на неделе и силы не стоит попусту растрачивать.

Ставка: победа «Униона» с форой +2 за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть очень рискованный вариант, пора уже «Баварии» и споткнуться.

Ставка: «Унион» не проиграет за 5,10.