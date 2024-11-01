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    Вернется ли «Мальорка» к победам?

    «Алавес» — «Мальорка». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Ла Лига, 1 ноября 2024 года

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    Валери
    1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Мальорка». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Ноября 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 23:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и занимает 16-ю строчку.

    Команда занимает 16-ю строчку вне зоны вылета (18-20-е места), опережая ее на один балл, а своего ближайшего преследователя — по дополнительным показателям.

    Алавес — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда Кубка Испании «Алавес» на чужом поле обыграл «Компостелу» (1:0).

    Перед этим в предыдущем туре национального первенства баски потерпели поражение, уступив с минимальным счетом на выезде «Райо Вальекано» (0:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, Седлар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх в разных турнирах «Алавес» проиграл пять раз при одной победе.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, а с учетом преимущества в классе соперника, ему будет сложно не проиграть, пусть даже и на своем поле.

    Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 18 очков.

    Команда занимает седьмую строчку, отставая от зоны еврокубков (шестое место) по дополнительным показателям, а также на два балла — от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на Ла Лигу, клуб на своем поле сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0).

    Перед этим балеарцы в рамках испанского чемпионата на своем поле смогли справиться с «Райо Вальекано» с результатом 1:0.

    Не сыграют: травмированы — Куэльяр, Асано, дисквалифицирован — Саму Коста.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграла четырежды при одном поражении и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохой форме гостей, а значит вполне способы если не обыграть кризисного соперника, то по крайней мере сыграть вничью.

    Валери, Мурики, Дани Родригес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Алавеса» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Мальорка» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.00, победа «Мальорки» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев забивала только одна команда, результативность поединков фаворита должна стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: «Мальорка» победит за 3.25

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    «Алавес» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Мальорка» к победам?
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