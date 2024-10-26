26 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» снова обречен на борьбу за выживание. На текущий момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Вальядолид» в 10 матчах забил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Примеры команда взяла три важнейших очка. Встреча с «Алавесом» завершилась викторией (3:2).

А вот до того «Вальядолид» проиграл «Леганесу» (1:3). Да и поединок с «Райо Вальекано» принес форменное разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Андре Маркос — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Вальядолид» с огромным трудом заново привыкает к реалиям Примеры. Да и набрала команда всего 8 очков в 10 турах.

Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вальядолид» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева всеми силами будут цепляться за очки. Где же еще их набирать, как не в домашних поединках?!

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» в нынешнем сезоне будет привычно бодаться за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Вильярреал» в 10 матчах настрелял 18 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила те же 18 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потеряла два очка. «Вильярреал» не смог одолеть «Хетафе» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Реалу» (0:2). А вот победа над «Лас-Пальмасом» получилась достаточно уверенной (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Жерар Морено, Айосе Перес, Денис Суарес — травмированы.

Состояние команды: «субмарина» сильна, но играет от саксофона до ножа. Атака действует результативно, однако оборона ошибается чересчур часто.

При этом «Вильярреал» чередует качественные поединки с блеклыми. А вот обыгрывать аутсайдера команда просто-таки обязана.

Главной бедой команды является переполненный лазарет. В нем находится и лучший снайпер «субмарины» в нынешнем чемпионате Айосе Перес.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Даже без Переса и Жерара Морено «Вильярреал» не должен иметь проблем.

Статистика для ставок

«Вильярреал» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Вальядолид» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Желтая субмарина» не побеждала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Желтая субмарина» сражается за высокие места, и уж точно будет привычно активно атаковать.

«Вильярреал» явно сильнее соперника, да и оборона аутсайдера ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75