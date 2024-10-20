20 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Алания». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы постепенно скатываются в опасную зону. После 13 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Сокол» в 14 поединках настрелял лишь 8 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Саратовцы дома уступили «Уралу» (1:3).

До того команда потерпела разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). Да и поединок с «Ротором» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Саратовцы проиграли в 4 своих последних матчах. Причем только в последнем из них «соколята» сумели забить.

Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Гогниева. Да и пора бы «соколятам» прибавлять в плане реализации.

«Алания»

Турнирное положение: Владикавказцы пока никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 14 туров первенства команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

Причем «Алания» не столь уверенно действует в плане реализации. В 14 матчах команда отправила всего 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома она уступила «Балтике» (0:2).

А вот после того владикавказцы вылетели из Кубка России. Команда Спартака Гогниева в серии пенальти уступила тюменцам.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Алания» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда всего 11 мячей в 14 матчах.

При этом «Алания» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Вот только в 2 своих последних матчах «барсы» не забивали.

Владикавказцы уже 23 года не проигрывают «Соколу». Да и в нынешней диспозиции команде Гогниева срочно нужно поднатореть в плане реализации.

И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

Владикавказцы не забивали в 2 своих последних поединках

«Сокол» проиграл в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: «Алания» ныне выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Саратовцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Ставка: Победа «Алании» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35