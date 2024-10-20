Сокол
Алания
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы постепенно скатываются в опасную зону. После 13 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Сокол» в 14 поединках настрелял лишь 8 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.
Сокол — Алания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Саратовцы дома уступили «Уралу» (1:3).
До того команда потерпела разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). Да и поединок с «Ротором» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы проиграли в 4 своих последних матчах. Причем только в последнем из них «соколята» сумели забить.
Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» проиграл 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Гогниева. Да и пора бы «соколятам» прибавлять в плане реализации.
«Алания»
Турнирное положение: Владикавказцы пока никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 14 туров первенства команда находится на 15 месте в турнирной таблице.
Причем «Алания» не столь уверенно действует в плане реализации. В 14 матчах команда отправила всего 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома она уступила «Балтике» (0:2).
А вот после того владикавказцы вылетели из Кубка России. Команда Спартака Гогниева в серии пенальти уступила тюменцам.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Алания» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда всего 11 мячей в 14 матчах.
При этом «Алания» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Вот только в 2 своих последних матчах «барсы» не забивали.
Владикавказцы уже 23 года не проигрывают «Соколу». Да и в нынешней диспозиции команде Гогниева срочно нужно поднатореть в плане реализации.
И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают менее гола за матч
- Владикавказцы не забивали в 2 своих последних поединках
- «Сокол» проиграл в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.07Ювентус — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Алания» ныне выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.
Саратовцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются проблемы.
Ставка: Победа «Алании» за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35