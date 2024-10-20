ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Алания» переиграть проблемный «Сокол»?

    «Сокол» — «Алания». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Сокол Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Спартак Гогниев
    20 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Алания». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сокол» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 20 Октября 2024 года

    Сокол

  • Саратов
    •  Сокол 12:30 Алания

    Алания

  • Владикавказ
    •

    «Сокол»

    Турнирное положение: Саратовцы постепенно скатываются в опасную зону. После 13 туров команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Сокол» в 14 поединках настрелял лишь 8 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 17 раз.

    Сокол — Алания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.163.062.40Бонус€600
    •

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. Саратовцы дома уступили «Уралу» (1:3).

    До того команда потерпела разгромное поражение от «Торпедо» (0:5). Да и поединок с «Ротором» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Саратовцы проиграли в 4 своих последних матчах. Причем только в последнем из них «соколята» сумели забить.

    Матчи с «барсами» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Сокол» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что саратовцы будут стараться дать бой команде Гогниева. Да и пора бы «соколятам» прибавлять в плане реализации.

    «Алания»

    Турнирное положение: Владикавказцы пока никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 14 туров первенства команда находится на 15 месте в турнирной таблице.

    Причем «Алания» не столь уверенно действует в плане реализации. В 14 матчах команда отправила всего 8 мячей в ворота соперников.

  • 12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
  • Прогнозы экспертов на центральные встречи 12-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. Дома она уступила «Балтике» (0:2).

    А вот после того владикавказцы вылетели из Кубка России. Команда Спартака Гогниева в серии пенальти уступила тюменцам.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» выиграла 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Алания» имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда всего 11 мячей в 14 матчах.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Алания» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Вот только в 2 своих последних матчах «барсы» не забивали.

    Владикавказцы уже 23 года не проигрывают «Соколу». Да и в нынешней диспозиции команде Гогниева срочно нужно поднатореть в плане реализации.

    И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент переживает явный кризис жанра.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • Владикавказцы не забивали в 2 своих последних поединках

    • «Сокол» проиграл в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: «Алания» ныне выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

    Саратовцы нынешней осенью выступают все хуже и хуже, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

    Ставка: Победа «Алании» за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Андреева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Комо — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сокол» — «Алания»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Алания» переиграть проблемный «Сокол»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры