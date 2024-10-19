Фрайбург
Аугсбург
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в новом сезоне стартовал весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Фрайбург» в среднем забивает более гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.
Фрайбург — Аугсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Фрайбург» минимально одолел «Вердер».
При этом «Фрайбург» до того вчистую уступил «Санкт-Паули» (0:3). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Хайденхайму» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Мерлин Роль — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фрайбург» всего на два зачетных балла отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна побороться за попадание в Лигу чемпионов.
Матчи с «Аугсбургом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Фрайбург» выиграл 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фрайбург» мотивирован сохранить свои позиции в группе лидеров.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбургу» вновь предстоит сражение за выживание. По итогам 6 туров команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аугсбург» в текущем чемпионате набрал лишь 7 очков. Вот только в среднем команда пропускает 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться викторией. Дома была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (2:1).
При этом до того команда по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (0:4). Да и чуть ранее она не справилась с «Майнцем» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Мадс Педерсен, Кевин Шлоттербек, Рубен Варгас — травмированы.
Состояние команды: «Аугсбург» лишь на три очка оторвался от зоны вылета. Да и лазарет команды все никак не опустеет.
Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 15 раз.
При этом «Аугсбург» выиграл в 2 своих последних матчах. В недавнем контрольной встрече был обыгран «Регенсбург» (1:0).
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Аугсбург» уже не раз и не два демонстрировал свое умение отбирать очки у фаворитов.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Аугсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч
- Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.24.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и наверняка с первых минут будут действовать агрессивно.
«Фрайбург» мотивирован сохранить место среди лидеров, да и оборона оппонента частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16