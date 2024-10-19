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    «Фрайбург» не будет медлить!

    «Фрайбург» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Аугсбург»
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    Винченцо Грифо
    19 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Аугсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» в новом сезоне стартовал весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» в среднем забивает более гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

    Фрайбург — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Фрайбург» минимально одолел «Вердер».

    При этом «Фрайбург» до того вчистую уступил «Санкт-Паули» (0:3). А вот немногим ранее команда учинила разгром «Хайденхайму» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мерлин Роль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» всего на два зачетных балла отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна побороться за попадание в Лигу чемпионов.

    Матчи с «Аугсбургом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Фрайбург» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фрайбург» мотивирован сохранить свои позиции в группе лидеров.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбургу» вновь предстоит сражение за выживание. По итогам 6 туров команда находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аугсбург» в текущем чемпионате набрал лишь 7 очков. Вот только в среднем команда пропускает 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться викторией. Дома была обыграна менхенгладбахская «Боруссия» (2:1).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «РБ Лейпцигу» (0:4). Да и чуть ранее она не справилась с «Майнцем» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Мадс Педерсен, Кевин Шлоттербек, Рубен Варгас — травмированы.

    Состояние команды: «Аугсбург» лишь на три очка оторвался от зоны вылета. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

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    Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой уже 15 раз.

    При этом «Аугсбург» выиграл в 2 своих последних матчах. В недавнем контрольной встрече был обыгран «Регенсбург» (1:0).

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Аугсбург» уже не раз и не два демонстрировал свое умение отбирать очки у фаворитов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Аугсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • Обе команды выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.11, а победа оппонента — в скромные 4.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.24.

    Прогноз: Хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и наверняка с первых минут будут действовать агрессивно.

    «Фрайбург» мотивирован сохранить место среди лидеров, да и оборона оппонента частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Фрайбург» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» не будет медлить!
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