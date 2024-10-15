ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Андрей Разин«Магнитка» — в первой пятерке, серия побед «Трактора», новые провалы «Авангарда» и «Ак Барса» Джуд БеллингемФинляндия — Англия 1:3. Онлайн
    Все новости спорта

    «Фараоны» совершат блицкриг?

    Мавритания — Египет. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Прогнозы на сборную Египта Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Мавритания — Египет
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    15 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мавритания и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мавритания — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Октября 2024 года

    Мавритания

  • Нуакшот
    •  Мавритания 19:00 Египет

    Египет

  • Каир
    •

    Мавритания

    Турнирное положение: Мавританцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Мавритания в трех стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем отставание от 2 строчки измеряется лишь дополнительными показателями.

    Мавритания — Египет: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации мавританцы провели неудачно. Команда по всем статьям уступила Египту (0:2).

    При этом чуть ранее мавританцы проиграли еще и Кабо-Верде (0:2). А вот до того команда минимально одолела Ботсвану.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мавритания выиграла 1 раз. При этом игроки команды отличились всего 1 забитым мячом при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Мавританцы имеют огромные проблемы с реализацией. Да и оборона частенько допускает результативные сбои.

    Матчи с Египтом для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках Мавритания уступила «фараонам».

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Мавританцы еще имеют шансы подняться на вторую строчку в группе.

    Египет

    Турнирное положение: «Фараоны» в нынешней квалификации выступают весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Египет в 3 поединках квалификации добыл 9 очков. При этом команда забила 9 мяч в ворота соперников.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • Вчера

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова добилась успеха. Египет уверенно одолел Мавританию (2:0).

    До того команда разгромила Ботсвану (4:0). Да и поединок с Кабо-Верде завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще же, Египет в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда всего 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане игры и результатов. При этом Египет не пропускал в 3 своих последних поединках.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Результативен и форвард «фараонов» Трезеге. На его счету уже 3 забитых мяча в нынешней квалификации, да и Мохаммед Салах отличился дважды.

    Имея весьма приличный по именам состав, египтяне на всех парах несутся к победе в группе. Да и оппоненты выглядят куда скромнее.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и сборную Мавритании команда априори должна выносить.

    Статистика для ставок

    • Египет не пропускал в 3 своих последних поединках

    • Египет в среднем забивает 3 гола за матч

    • Мавританцы в нынешней квалификации забили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.71.

    Прогноз: Египет явно сильнее соперника, и уж точно начнет матч в активных атаках.

    Номинальные хозяева имеют огромные сложности в плане созидания и реализации голевых моментов.

    Ставка: Победа Египта в 1 тайме за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.09

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марожан — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гаске — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дардери — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кастильон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мавритания — Египет: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. «Фараоны» совершат блицкриг?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры