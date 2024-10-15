15 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мавритания и Египет. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мавритания — Египет, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мавритания

Турнирное положение: Мавританцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Мавритания в трех стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем отставание от 2 строчки измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: минувший тур квалификации мавританцы провели неудачно. Команда по всем статьям уступила Египту (0:2).

При этом чуть ранее мавританцы проиграли еще и Кабо-Верде (0:2). А вот до того команда минимально одолела Ботсвану.

Вообще, в 5 своих последних матчах Мавритания выиграла 1 раз. При этом игроки команды отличились всего 1 забитым мячом при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Мавританцы имеют огромные проблемы с реализацией. Да и оборона частенько допускает результативные сбои.

Матчи с Египтом для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках Мавритания уступила «фараонам».

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Мавританцы еще имеют шансы подняться на вторую строчку в группе.

Египет

Турнирное положение: «Фараоны» в нынешней квалификации выступают весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Египет в 3 поединках квалификации добыл 9 очков. При этом команда забила 9 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова добилась успеха. Египет уверенно одолел Мавританию (2:0).

До того команда разгромила Ботсвану (4:0). Да и поединок с Кабо-Верде завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще же, Египет в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда всего 12 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане игры и результатов. При этом Египет не пропускал в 3 своих последних поединках.

Результативен и форвард «фараонов» Трезеге. На его счету уже 3 забитых мяча в нынешней квалификации, да и Мохаммед Салах отличился дважды.

Имея весьма приличный по именам состав, египтяне на всех парах несутся к победе в группе. Да и оппоненты выглядят куда скромнее.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и сборную Мавритании команда априори должна выносить.

Статистика для ставок

Египет не пропускал в 3 своих последних поединках

Египет в среднем забивает 3 гола за матч

Мавританцы в нынешней квалификации забили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.71.

Прогноз: Египет явно сильнее соперника, и уж точно начнет матч в активных атаках.

Номинальные хозяева имеют огромные сложности в плане созидания и реализации голевых моментов.

Ставка: Победа Египта в 1 тайме за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.09