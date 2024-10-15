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    Беларусь сможет одержать победу?

    Беларусь — Люксембург. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Люксембург
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    Сборная Беларуси
    15 октября сборная Беларуси сыграет с Люксембургом в Лиге наций. Начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Беларусь — Люксембург, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беларусь

    Турнирное положение: Беларусь на данный момент лидирует в своем квартете. У сборной 5 набранных очков по итогам трех встреч. Разница мячей — 1:0.

    Последние матчи: Сборная Беларуси начала турнир матчем с Болгарией. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Затем удалось минимально одолеть Люксембург (1:0). 12 октября Беларусь разошлась миром с Северной Ирландией (0:0).

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Беларусь сейчас надежно смотрится в обороне. В трех матчах у команды ни одного пропущенного мяча. Правда, забит только один гол.

    Однако прошлым летом был полный кошмар. В июне сборная Беларуси провела два товарищеских матча с Россией и Израилем. Были зафиксированы разгромные поражения с одинаковым счетом 0:4.

    Стоит отметить, что в 2024 году Беларусь выиграла только одну встречу — у Люксембурга.

    Люксембург

    Турнирное положение: Команда Люксембурга замыкает таблицу квартета. У сборной на текущий момент одна ничья и два поражения. Команда не забила ни одного мяча, пропустив три.

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    • Последние матчи: Люксембург начал текущий розыгрыш Лиги наций матчем с Северной Ирландией. Команда уступила в гостях со счетом 0:2.

    Потом было поражение от Беларуси. В октябре Люксембург разошелся миром с Болгарией (0:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Люксембург неудачно провел первые три тура. Команде нужно наверстывать упущенное. Иначе сборная рискует вылететь в Лигу D.

    В предстоящем матче букмекеры не выделяют явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы на победу.

    В 2024 году Люксембург выиграл лишь один поединок. 26 марта в товарищеском матче сборная взяла верх над Казахстаном со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • Сборная Беларуси сейчас лидирует в квартете

    • Люксембург в 2024 году выиграл только один матч

    • 8 сентября Люксембург дома уступил Беларуси со счетом 0:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Беларуси — 2.90, победа Люксембурга — 2.67, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.40 соответственно.

    Прогноз: У обеих команд проблемы в нападении. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Беларуси и Люксембургу по силам обменяться голами.

    Ставка: обе забьют за 2.25.

    Прогноз: А вторым вариантом рассмотрим ставку на победу Беларуси. В первой встрече команда уже брала верх над Люксембургом.

    Ставка: победа Беларуси за 2.90.

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    Беларусь — Люксембург: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Беларусь сможет одержать победу?
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