Беларусь
Турнирное положение: Беларусь на данный момент лидирует в своем квартете. У сборной 5 набранных очков по итогам трех встреч. Разница мячей — 1:0.
Последние матчи: Сборная Беларуси начала турнир матчем с Болгарией. Встреча закончилась вничью 0:0.
Затем удалось минимально одолеть Люксембург (1:0). 12 октября Беларусь разошлась миром с Северной Ирландией (0:0).
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Беларусь сейчас надежно смотрится в обороне. В трех матчах у команды ни одного пропущенного мяча. Правда, забит только один гол.
Однако прошлым летом был полный кошмар. В июне сборная Беларуси провела два товарищеских матча с Россией и Израилем. Были зафиксированы разгромные поражения с одинаковым счетом 0:4.
Стоит отметить, что в 2024 году Беларусь выиграла только одну встречу — у Люксембурга.
Люксембург
Турнирное положение: Команда Люксембурга замыкает таблицу квартета. У сборной на текущий момент одна ничья и два поражения. Команда не забила ни одного мяча, пропустив три.
Последние матчи: Люксембург начал текущий розыгрыш Лиги наций матчем с Северной Ирландией. Команда уступила в гостях со счетом 0:2.
Потом было поражение от Беларуси. В октябре Люксембург разошелся миром с Болгарией (0:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Люксембург неудачно провел первые три тура. Команде нужно наверстывать упущенное. Иначе сборная рискует вылететь в Лигу D.
В предстоящем матче букмекеры не выделяют явного фаворита. У обеих команд примерно равные шансы на победу.
В 2024 году Люксембург выиграл лишь один поединок. 26 марта в товарищеском матче сборная взяла верх над Казахстаном со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- Сборная Беларуси сейчас лидирует в квартете
- Люксембург в 2024 году выиграл только один матч
- 8 сентября Люксембург дома уступил Беларуси со счетом 0:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Беларуси — 2.90, победа Люксембурга — 2.67, ничья — 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.40 соответственно.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Бельгия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Италия — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: У обеих команд проблемы в нападении. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Беларуси и Люксембургу по силам обменяться голами.
Ставка: обе забьют за 2.25.
Прогноз: А вторым вариантом рассмотрим ставку на победу Беларуси. В первой встрече команда уже брала верх над Люксембургом.
Ставка: победа Беларуси за 2.90.