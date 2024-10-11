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    Тунис — Коморские острова. Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 11 октября 2024 года

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    11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Тунис и Коморские острова. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тунис — Коморские острова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Октября 2024 года

    Тунис

  • Тунис
    •  Тунис 22:00 Коморы

    Коморы

  • Кубок Африки. Квалификация
    •

    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы просто обязаны выигрывать свою группу. На данный момент команда как раз находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Тунис в двух стартовых турах квалификации разжился 6 очками. Зато в свои ворота команда пропустила лишь один мяч.

    Последние матчи: минувший тур квалификации тунисцы провели успешно. Команда нанесла поражение Гамбии (2:1).

    При этом чуть ранее тунисцы минимально одолели Мадагаскар. А вот встреча с Намибией принесла лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Тунис выиграл 3 раза. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Тунисцы прекрасно обороняются. Да и в двух своих последних матчах команда победила.

    Со сборной Коморских островов Тунис пересекался всего лишь однажды. При этом 2 года назад команда выиграла лишь с минимальным счетом.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Тунисцы явно намерены оторваться от преследователей.

    Коморские острова

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации способна побороться за 2 место. На текущий момент команда находится именно на 2 позиции.

    Причем Коморские острова в 2 поединках квалификации разжились двумя баллами. При этом команда забила 2 мяча в ворота соперников при 2 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним пунктом. Коморские острова расписали паритет с Мадагаскаром (1:1).

    До того команда подписала мировое соглашение еще и с Гамбией (1:1). А вот Мозамбику она уступила в серии послематчевых пенальти.

    Вообще же, Коморские острова в 5 своих последних матчах добыли одну викторию. Забила в них команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане результатов. При этом Коморские острова не побеждали в 4 своих последних поединках.

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    При этом Коморские острова имеют некоторые проблемы в плане реализации. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь совсем скромных оппонентов.

    Даже при скромном по именам подборе игроков, команда наверняка вклинится в борьбу за попадание в дуэт лидеров группы. Островитяне постараются сохранить за собой 2 позицию.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Основной задачей будет сдерживание тунисских атак.

    Статистика для ставок

    • Тунис выиграл в 2 своих последних поединках

    • Коморские острова не побеждали в 4 своих последних матчах

    • Тунисцы не проигрывают еще с января

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.83 и 1.93.

    Прогноз: Тунисцы явно будут максимально активно атаковать, в чем вполне способны преуспеть.

    Номинальные гости крайне нестабильны, однако явно намереваются выгодно проявить себя на фоне одного из грандов африканского футбола.

    Ставка: Обе забьют за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.88

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    Тунис — Коморские острова: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевой обмен!
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