Мали
Гвинея-Бисау
Мали
Турнирное положение: Национальная команда Мали на текущий момент находится на 53 месте в мировом рейтинге футбола.
Данный коллектив является постоянным участником финальной части Кубки Африки в последнее время, но никогда не был победителем данного турнира.
Мали — Гвинея-Бисау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В этом соревновании «орлы» успели провести два поединка, в которых набрали четыре очка и идут вторыми в квартете. В первом туре они дома сыграли вничью 1:1 с Мозамбиком, а во втором игровом дне переиграли на выезде Эсватини со счетом 1:0.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: За предыдущие десять встреч во всех турнирах сборная Мали в основное время потерпела только одно поражений. Еще за этот отрезок времени команда расписала пять мировых исходов и добилась всего четырех выигрышей. И только в двух поединках данного отрезка был превышен тотал в 2,5 гола.
Гвинея-Бисау
Турнирное положение: Сборная Гвинея-Бисау на данный момент в рейтинге ФИФА расположилась на 68 месте.
Команда лишь раз в своей истории четыре раза квалифицировалась на чемпионат Африки, но каждый раз заканчивала там выступление еще на групповой стадии.
Последние матчи: «Дикие собаки» в двух матчах этого отборочного турнира набрали три балла и идут третьими в квартете. На старте соревнования они дома одолели Эсватини со счетом 1:0, а затем в гостевой встрече уступили Мозамбику со счетом 1:2.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Проигрышем от Мозамбика команда Гвинеи-Бисау прервала свою 4-матчевую серию без фиаско. В этот удачный для себя период коллектив расписал два мировых исхода и отпраздновал две виктории, которые стали для команды единственными за предыдущие десять игр.
Статистика для ставок
- Мали выиграл в шести из семи противостояний против предстоящего противника при одной ничьей
- В четырех предыдущих очных поединках играла ставка ТБ 2,5
- в начале этого года Мали в товарняка разгромил Гвинея-Бисау со счетом 6:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На Мали букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.15, а победа Гвинеи-Бисау оценена в 8.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.61 соответственно.
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Прогноз: На этот раз также ждем от матча верхового исхода, ведь между собой эти сборные в последнее время всегда превышали тотал в 2,5 гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.16.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что Мали, который удачно играет против предстоящего оппонента, вновь победит, пробив при этом фору в -1,5 гола.
Ставка: победа Мали с форой (-1,5) за 2.20.