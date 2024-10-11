Сборная Мали дома примет команда Гвинеи-Бисау в матче 3-го тура квалификации к КАН-2025. Поединок состоится 11 октября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Мали — Гвинея-Бисау, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мали

Турнирное положение: Национальная команда Мали на текущий момент находится на 53 месте в мировом рейтинге футбола.

Данный коллектив является постоянным участником финальной части Кубки Африки в последнее время, но никогда не был победителем данного турнира.

Последние матчи: В этом соревновании «орлы» успели провести два поединка, в которых набрали четыре очка и идут вторыми в квартете. В первом туре они дома сыграли вничью 1:1 с Мозамбиком, а во втором игровом дне переиграли на выезде Эсватини со счетом 1:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие десять встреч во всех турнирах сборная Мали в основное время потерпела только одно поражений. Еще за этот отрезок времени команда расписала пять мировых исходов и добилась всего четырех выигрышей. И только в двух поединках данного отрезка был превышен тотал в 2,5 гола.

Гвинея-Бисау

Турнирное положение: Сборная Гвинея-Бисау на данный момент в рейтинге ФИФА расположилась на 68 месте.

Команда лишь раз в своей истории четыре раза квалифицировалась на чемпионат Африки, но каждый раз заканчивала там выступление еще на групповой стадии.

Последние матчи: «Дикие собаки» в двух матчах этого отборочного турнира набрали три балла и идут третьими в квартете. На старте соревнования они дома одолели Эсватини со счетом 1:0, а затем в гостевой встрече уступили Мозамбику со счетом 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Проигрышем от Мозамбика команда Гвинеи-Бисау прервала свою 4-матчевую серию без фиаско. В этот удачный для себя период коллектив расписал два мировых исхода и отпраздновал две виктории, которые стали для команды единственными за предыдущие десять игр.

Статистика для ставок

Мали выиграл в шести из семи противостояний против предстоящего противника при одной ничьей

В четырех предыдущих очных поединках играла ставка ТБ 2,5

в начале этого года Мали в товарняка разгромил Гвинея-Бисау со счетом 6:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На Мали букмекеры дают коэффициент 1.40. Ничья оценена в 4.15, а победа Гвинеи-Бисау оценена в 8.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.16 и 1.61 соответственно.

Прогноз: На этот раз также ждем от матча верхового исхода, ведь между собой эти сборные в последнее время всегда превышали тотал в 2,5 гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.16.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что Мали, который удачно играет против предстоящего оппонента, вновь победит, пробив при этом фору в -1,5 гола.

Ставка: победа Мали с форой (-1,5) за 2.20.