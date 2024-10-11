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    «Фараоны» учинят разгром Мавритании

    Египет — Мавритания. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 11 октября 2024 года

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    11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Египет и Мавритания. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Египет — Мавритания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Октября 2024 года

    Египет

  • Каир
    •  Египет 19:00 Мавритания

    Мавритания

  • Нуакшот
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    Египет

    Турнирное положение: «Фараоны» стартовали в квалификации весьма уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Египет в двух стартовых турах квалификации разжился 6 очками. Да и в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

    Египет — Мавритания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации египтяне провели весьма продуктивно. Команда сумела уверенно переиграть Ботсвану (4:0).

    При этом чуть ранее была разгромлена сборная Кабо-Верде (3:0). Правда, поединок с Гвинеей-Бисау принес лишь ничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Египет выиграл 3 раза. При этом игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: «Фараоны» мотивированы сохранить лидерство в своем квартете. При этом в среднем команда забивает 3 гола за матч.

    С мавританцами команда пересекалась всего один раз. Двенадцать лет назад Египет уверенно расправился с оппонентом (3:0).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Египтяне заметно превосходят соперника в классе.

    Мавритания

    Турнирное положение: Эта команда пока не особо блещет в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Мавритания в 2 поединках квалификации набрала 3 очка. При этом команда забила лишь один мяч в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Мавританцы уступили Кабо-Верде (0:2).

    До того команда минимально переиграла Ботсвану. А вот поединок с сильным Сенегалом завершился минимальным поражением.

    Вообще же, Мавритания в 5 своих последних матчах выиграла всего лишь однажды. Забила в них команда 1 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом Мавритании откровенно сложно даются голы.

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    При этом Мавритания крайне сложно противостоит статусным соперникам. Да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

    У мавританцев иногда получается выдать на-гора качественный поединок. В марте команда не дала себя обыграть марокканцам (0:0).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Мавританцы постараются как можно надежнее сыграть в обороне.

    Статистика для ставок

    • Египет выиграл в 2 своих последних поединках

    • Мавритания в среднем забивает реже гола за матч

    • Египтяне не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 13.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.06.

    Прогноз: Египет нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно будет максимально активен у ворот соперника.

    Номинальные гости имеют проблемы в организации игры, да и вообще, значительно уступают сопернику в классе.

    Ставка: Фора Египта -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

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    Египет — Мавритания: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. «Фараоны» учинят разгром Мавритании
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