В рамках 3-го тура третьего этапа отбора к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Катара на своем поле примет Кыргызстан. Поединок пройдет 10 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Катар — Кыргызстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: Сборная провалила старт 3-го этапа азиатской квалификации. Катар занимает предпоследнее 5-е место в группе А с 1-м очком в активе.

После 2-х туров команда находится в зоне вылета, отставая от 2-й позиции на 5 баллов. В последних встречах Катар не похож на ту команду, которая готова сыграть на чемпионате мира.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Катар сыграл вничью с Северной Кореей (2:2), упустив победный результат во 2-м тайме. До этого сборная проиграла ОАЭ со счетом 1:3.

В последних 5-и матчах Катар проиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. За этот период сборная забила 7 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Судя по последним матчам, у Катара не очень хорошая оборона, которая в любой момент может провалиться.

В единственном очном матче Катар обыграл Кыргызстан со счетом 1:0 в 2018-м году. Та встреча была товарищеской, а предстоящий поединок очень важен с точки зрения турнирного положения.

Кыргызстан

Турнирное положение: Эта сборная — главный аутсайдер группы А квалификации ЧМ-2026. Кыргызстан занимает последнее 6-е место без набранных очков.

Стоит отметить, что сборная пытается зацепиться за результат в каждом матче, но все равно не получается.

Последние матчи: В прошедшем туре Кыргызстан проиграл Узбекистану со счетом 2:3, а до этого сборная уступила Ирану (0:1), пропустив единственный гол на 34-й минуте.

В последних 5-и матчах Кыргызстан трижды сыграл вничью и дважды проиграл. За этот период команда забила 4 гола при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Сборная Кыргызстана очень плохо выступает на старте квалификации. Единственная возможность у команды исправить ситуацию будет в следующем матче.

В составе сборной есть игрой, который выступает в российской Первой лиге. Эльдияр Зарыпбеков, который является игроком «Чайки», отлично выступает за сборную в основном составе.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах Катар пробивал тотал 2.5 больше

Кыргызстан ни разу не выиграл в последних 5-и матчах

В единственной очной встрече Катар обыграл своего соперника со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Катара — 1.30, победа Кыргызстана — 12.00, ничья — 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Кыргызстану не удастся взломать оборону соперника.

Ставка: Только Катар забьет за 2.03.

Прогноз: Катар будет бороться за выход на чемпионат мира. Прогнозируем убедительную победу хозяев.

Ставка: Победа Катара с форой (-1.5) за 1.85.