10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Гана и Судан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гана — Судан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гана

Турнирное положение: Гана стартовал в квалификации крайне слабо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Гана в двух стартовых турах квалификации разжилась всего одним зачетным баллом. Да и отличились ганцы лишь одним голом.

Последние матчи: минувший тур квалификации ганцы провели неудачно. Команда не сумела переиграть Нигер (1:1).

А вот до того Гана потерпела минимальную коллизию от Анголы. При этом поединок с ЦАР завершился боевой викторией ганцев (4:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гана выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Ганцы явно намерены исправить нынешнее положение. Да и потенциально команда обязана быть в дуэте лидеров своего квартета.

Матчи против суданцев для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков Гана выиграла 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ганцы просто обязаны наконец-то проявить свой высокий потенциал.

Судан

Турнирное положение: Суданцы сражаются за попадание в финальную часть Кубка африканских наций. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Судан в 2 поединках квалификации набрал всего 3 очка. При этом команда забила 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Суданцы уступили Анголе (1:2).

До того команда с минимальным счетом переиграла Нигер. Зато победа над Южным Суданом вышла уверенной (3:0).

Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом суданцы явно способны дать бой любому оппоненту.

При этом сборная Судан давненько не обыгрывал ганцев. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 4 года назад.

Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Суданцы наверняка будут искать свои шансы на контратаках.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и ганцы ныне не столь стабильны и мощны.

Статистика для ставок

Гана забила всего 1 мяч в 2 поединках квалификации

Обе команды пропустили по 2 гола в 2 матчах квалификации

Ганцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.50.

Прогноз: Гана традиционно успешно противостоит суданцам, и уж точно проведет поединок максимально активно.

Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

Ставка: Фора Ганы -1.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60