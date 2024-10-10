Гана
Судан
Гана
Турнирное положение: Гана стартовал в квалификации крайне слабо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Гана в двух стартовых турах квалификации разжилась всего одним зачетным баллом. Да и отличились ганцы лишь одним голом.
Гана — Судан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации ганцы провели неудачно. Команда не сумела переиграть Нигер (1:1).
А вот до того Гана потерпела минимальную коллизию от Анголы. При этом поединок с ЦАР завершился боевой викторией ганцев (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Гана выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Ганцы явно намерены исправить нынешнее положение. Да и потенциально команда обязана быть в дуэте лидеров своего квартета.
Матчи против суданцев для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков Гана выиграла 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ганцы просто обязаны наконец-то проявить свой высокий потенциал.
Судан
Турнирное положение: Суданцы сражаются за попадание в финальную часть Кубка африканских наций. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем Судан в 2 поединках квалификации набрал всего 3 очка. При этом команда забила 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Суданцы уступили Анголе (1:2).
До того команда с минимальным счетом переиграла Нигер. Зато победа над Южным Суданом вышла уверенной (3:0).
Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом суданцы явно способны дать бой любому оппоненту.
При этом сборная Судан давненько не обыгрывал ганцев. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 4 года назад.
Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Суданцы наверняка будут искать свои шансы на контратаках.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и ганцы ныне не столь стабильны и мощны.
Статистика для ставок
- Гана забила всего 1 мяч в 2 поединках квалификации
- Обе команды пропустили по 2 гола в 2 матчах квалификации
- Ганцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.50.
- 2.35Австрия — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.03Катар — Кыргызстан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.49Молдова — Андорра: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Гана традиционно успешно противостоит суданцам, и уж точно проведет поединок максимально активно.
Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.
Ставка: Фора Ганы -1.5 за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.60