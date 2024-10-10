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    Уверенная виктория ганцев?!

    Гана — Судан. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 10 октября 2024 года

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    Джордан Айю
    10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Гана и Судан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гана — Судан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 10 Октября 2024 года

    Гана

  • Аккра
    •  Гана 19:00 Судан

    Судан

  • Хартум
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    Гана

    Турнирное положение: Гана стартовал в квалификации крайне слабо. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Гана в двух стартовых турах квалификации разжилась всего одним зачетным баллом. Да и отличились ганцы лишь одним голом.

    Гана — Судан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации ганцы провели неудачно. Команда не сумела переиграть Нигер (1:1).

    А вот до того Гана потерпела минимальную коллизию от Анголы. При этом поединок с ЦАР завершился боевой викторией ганцев (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гана выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Ганцы явно намерены исправить нынешнее положение. Да и потенциально команда обязана быть в дуэте лидеров своего квартета.

    Матчи против суданцев для команды исторически складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков Гана выиграла 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Ганцы просто обязаны наконец-то проявить свой высокий потенциал.

    Судан

    Турнирное положение: Суданцы сражаются за попадание в финальную часть Кубка африканских наций. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем Судан в 2 поединках квалификации набрал всего 3 очка. При этом команда забила 2 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Суданцы уступили Анголе (1:2).

    До того команда с минимальным счетом переиграла Нигер. Зато победа над Южным Суданом вышла уверенной (3:0).

    Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь стабильно. При этом суданцы явно способны дать бой любому оппоненту.

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    При этом сборная Судан давненько не обыгрывал ганцев. Последняя виктория над оппонентом случилась еще 4 года назад.

    Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Суданцы наверняка будут искать свои шансы на контратаках.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и ганцы ныне не столь стабильны и мощны.

    Статистика для ставок

    • Гана забила всего 1 мяч в 2 поединках квалификации

    • Обе команды пропустили по 2 гола в 2 матчах квалификации

    • Ганцы не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 8.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.50.

    Прогноз: Гана традиционно успешно противостоит суданцам, и уж точно проведет поединок максимально активно.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, крайне нестабильны.

    Ставка: Фора Ганы -1.5 за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    Гана — Судан: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория ганцев?!
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