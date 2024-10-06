6 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Нант». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.

При этом «Лион» не столь ярко атакует, отличившись 8 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 12 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лион» сломил сопротивление «Тулузы» (2:1).

После того «ткачи» в Лиге Европы разгромили «Рейнджерс» (4:1). Да и «Олимпиакос» был обыгран уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лион» настрелял 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Лионцы сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в трех последних матчах прибавили оптимизма.

Матчи против «Нанта» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, лионцы обыграли «канареек» в двух последних очных поединках.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Нант» успел забить 9 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Нант» не смог одолеть «Сент-Этьен» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Анже» (1:1). А вот поединок с «Реймсом» не принес зачетных баллов в копилку (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Бахереба Гирасси — травмирован. Маркус Коко — дисквалифицирован.

Состояние команды: главным бичом «Нант» является нестабильность результатов. «Канарейки» не побеждали в 3 своих последних поединках.

При этом «Нант» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от топ-6.

А вот в Лионе «канарейки» не побеждали уже 5 лет. Да и в нынешней диспозиции гости будут рады даже одному заработанному баллу.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

«Ткачи» победили в 3 своих последних поединках

«Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

Прогноз: Лионцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

«Лион» мотивирован продлить свой победный сериал, и наверняка начнет матч максимально агрессивно.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75