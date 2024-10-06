Лион
Нант
«Лион»
Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.
При этом «Лион» не столь ярко атакует, отличившись 8 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 12 раз.
Лион — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лион» сломил сопротивление «Тулузы» (2:1).
После того «ткачи» в Лиге Европы разгромили «Рейнджерс» (4:1). Да и «Олимпиакос» был обыгран уверенно (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лион» настрелял 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лионцы сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в трех последних матчах прибавили оптимизма.
Матчи против «Нанта» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» выиграл 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, лионцы обыграли «канареек» в двух последних очных поединках.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Нант» успел забить 9 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Нант» не смог одолеть «Сент-Этьен» (2:2).
До того команда подписала мировую с «Анже» (1:1). А вот поединок с «Реймсом» не принес зачетных баллов в копилку (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Бахереба Гирасси — травмирован. Маркус Коко — дисквалифицирован.
Состояние команды: главным бичом «Нант» является нестабильность результатов. «Канарейки» не побеждали в 3 своих последних поединках.
При этом «Нант» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от топ-6.
А вот в Лионе «канарейки» не побеждали уже 5 лет. Да и в нынешней диспозиции гости будут рады даже одному заработанному баллу.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч
- «Ткачи» победили в 3 своих последних поединках
- «Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.40Зенит — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Лионцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.
«Лион» мотивирован продлить свой победный сериал, и наверняка начнет матч максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75