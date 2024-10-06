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    «Ткачи» начнут с места в карьер

    «Лион» — «Нант». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Нант»
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    Александр Ляказетт
    6 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Нант». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Октября 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 16:00 Нант

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: Лионцы начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам первых 6 туров Лиги 1 они осели на 11 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Лион» не столь ярко атакует, отличившись 8 голами. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 12 раз.

    Лион — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела продуктивно. «Лион» сломил сопротивление «Тулузы» (2:1).

    После того «ткачи» в Лиге Европы разгромили «Рейнджерс» (4:1). Да и «Олимпиакос» был обыгран уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лион» настрелял 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Лионцы сейчас находятся в приличных кондициях. Победы в трех последних матчах прибавили оптимизма.

    Матчи против «Нанта» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Да и вообще, лионцы обыграли «канареек» в двух последних очных поединках.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» в новом чемпионате стартовал весьма неплохо. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Нант» успел забить 9 мячей в ворота соперников. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Нант» не смог одолеть «Сент-Этьен» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Анже» (1:1). А вот поединок с «Реймсом» не принес зачетных баллов в копилку (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нант» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Бахереба Гирасси — травмирован. Маркус Коко — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главным бичом «Нант» является нестабильность результатов. «Канарейки» не побеждали в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Нант» имеет довольно скромный по именам состав. При этом команда лишь на один зачетный балл отстает от топ-6.

    А вот в Лионе «канарейки» не побеждали уже 5 лет. Да и в нынешней диспозиции гости будут рады даже одному заработанному баллу.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и оборона соперника ошибается частенько.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чуть больше гола за матч

    • «Ткачи» победили в 3 своих последних поединках

    • «Лион» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.71 и 2.00.

    Прогноз: Лионцы нынче выглядят мощнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке.

    «Лион» мотивирован продлить свой победный сериал, и наверняка начнет матч максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Лион» — «Нант»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Ткачи» начнут с места в карьер
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