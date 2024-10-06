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    «Барселона» реабилитируется за прошлое поражение в Примере

    «Алавес» — «Барселона». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Примера, 6 октября 2024 года

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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    6 октября в 9-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Алавес» и «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 17:15 Барселона

    Барселона

  • Барселона
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    «Алавес»

    Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Примеры с 10-ю очками в активе после 8-и туров. «Алавес» отстает от зоны еврокубкой на 4 балла.

    На своем поле команда выступает очень хорошо, набрав 7 очков дома из 9-и возможных. К тому же, при родных трибунах «Алавес» пропустил только 1 гол.

    Алавес — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Хетафе» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Алавес» уступил мадридскому «Реалу» (2:3).

    В последних 5-и матчах команда дважды победила и трижды проиграла. За этот период «Алавес» забил 8 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Алавес» показывает далеко не самый худший футбол в Примере. Команда забила 11 голов в чемпионате при 12-и пропущенных.

    Последний раз «Алавес» цеплялся за результат в матчах против «Барселоны» в 2021-м году. В той встрече комадны сыграли вничью со счетом 1:1. Сможет ли на этот раз «Алавес» набрать хотя-бы один балл? Шансов на это стремятся к нулю.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Команда продолжает доминировать в испанской Примере, занимая 1-е место в чемпионате. За 8 туров «Барселона» набрала 21 балл.

    «Сине-гранатовые» опережают «Реал» (2-е место) на 3 очка. К тому же, «Барселона» располагается на 1-й строчке по забитым мячам (25 за 8 встреч).

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    • Последние матчи: В прошлой встрече команда разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0 в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матчем ранее «Барселона» проиграла «Осасуне» (2:4) в Примере.

    За последние 5 встреч во всех турнирах «сине-гранатовые» трижды выиграли и дважды проиграли. За этот период команда сумела забить 14 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграют: Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Гави, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо и Марк-Андре Тер Стеген (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Барселона» чуть просела, но продолжает быть очень мощным коллективом, тем более на своем поле. Команда допустила осечку в чемпионате только 1 раз.

    «Барселона» супер-результативна на старте сезона. Нападающий команды Роберт Левандовский занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 7 голов и сделал 2 ассиста за 8 матчей в Примере.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Барселона» дважды проиграла

    • «Алавес» пропустил 5 голов за последние 2 матча в Примере

    • «Барселона» выиграла 4 раза в последних 5-и очных встречах с «Алавесом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.50, а победа «Алавеса» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: «Барселона» будет нацелена на победу после провала в прошлом матче чемпионата Испании.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.45.

    Прогноз: Прогнозируем результативный матч. «Алавес» много пропускает в последнее время, а «Барселона» не стесняется забивать пачками.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.93.

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    «Алавес» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» реабилитируется за прошлое поражение в Примере
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