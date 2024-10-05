5 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание. После 12 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице первого дивизиона.

При этом «Уфа» в 12 поединках настреляла 10 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 15 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Уфимцы дали бой «канонирам» (0:0).

А вот в Кубке России команда Евгения Харлачева прошла в следующий раунд. В серии послематчевых пенальти она одолела «Волгарь».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечные Харлачева пока никак не могут выбраться из опасной зоны. Да и над самим наставником давненько висит Дамоклов меч увольнения.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что уфимцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, не побеждала команда уже 3 матча подряд.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «Армейцы» стартовали ужасно, но постепенно воскресают. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 11 месте.

Причем «СКА-Хабаровск» слабовато действует в плане реализации. В 12 матчах команда забила всего лишь 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться тремя очками. Хабаровчане одолели «Тюмень» (2:1).

А вот из Кубка страны команда вылетела. Хабаровчане с минимальным счетом на выезде уступили «Уралу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Николай Поярков — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «СКА-Хабаровск» имеет некоторые проблемы с реализацией. Именно в их решении постарается преуспеть коуч «армейцев» Алексей Поддубский.

Вот только «СКА-Хабаровск» не столь успешно обороняется. В 12 поединках лучшей лиги мира команда пропустила 18 раз.

Гандикап от опасной зоны вырос до 4 зачетных баллов. Вот только пресловутой стабильности хабаровчанам явно недостает.

И уж точно «СКА-Хабаровск» не будет особо рисковать. Гости постараются максимально воспользоваться проблемами уфимцев.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Уфа» уже 7 лет не проигрывает хабаровчанам

Уфимцы не побеждали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свои атакующие показатели.

Подопечные Поддубского всеми силами постараются подняться поближе к зоне стыков, да и уфимцам нужно срочно выбираться из подвала таблицы.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче «армейцы» переиграют «Уфу».

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.15