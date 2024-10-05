Уфа
СКА-Хабаровск
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы сражаются за выживание. После 12 туров команда занимает 17 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Уфа» в 12 поединках настреляла 10 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 15 раз.
Уфа — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Уфимцы дали бой «канонирам» (0:0).
А вот в Кубке России команда Евгения Харлачева прошла в следующий раунд. В серии послематчевых пенальти она одолела «Волгарь».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Харлачева пока никак не могут выбраться из опасной зоны. Да и над самим наставником давненько висит Дамоклов меч увольнения.
Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Уфа» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что уфимцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, не побеждала команда уже 3 матча подряд.
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: «Армейцы» стартовали ужасно, но постепенно воскресают. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 11 месте.
Причем «СКА-Хабаровск» слабовато действует в плане реализации. В 12 матчах команда забила всего лишь 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла разжиться тремя очками. Хабаровчане одолели «Тюмень» (2:1).
А вот из Кубка страны команда вылетела. Хабаровчане с минимальным счетом на выезде уступили «Уралу».
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Николай Поярков — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе «СКА-Хабаровск» имеет некоторые проблемы с реализацией. Именно в их решении постарается преуспеть коуч «армейцев» Алексей Поддубский.
Вот только «СКА-Хабаровск» не столь успешно обороняется. В 12 поединках лучшей лиги мира команда пропустила 18 раз.
Гандикап от опасной зоны вырос до 4 зачетных баллов. Вот только пресловутой стабильности хабаровчанам явно недостает.
И уж точно «СКА-Хабаровск» не будет особо рисковать. Гости постараются максимально воспользоваться проблемами уфимцев.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Уфа» уже 7 лет не проигрывает хабаровчанам
- Уфимцы не побеждали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Уфа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60Реал Мадрид — Вильярреал: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свои атакующие показатели.
Подопечные Поддубского всеми силами постараются подняться поближе к зоне стыков, да и уфимцам нужно срочно выбираться из подвала таблицы.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче «армейцы» переиграют «Уфу».
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.15