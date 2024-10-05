5 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам восьми туров Ла Лиги находится внизу турнирной таблицы, занимая 17-ю позицию.

Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета только на два очка, так что всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги «Эспаньол» на чужом поле проиграл «Бетису» (0:1).

Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Хави Пуадо, Кабрера, Экспозито, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних играх (восьми официальных и двух товарищеских), «Эспаньол» выиграл лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которым остается рассчитывать, что фактор своего поля по крайней мере позволит сыграть вничью.

Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после восьми стартовых поединков испанского первенства набрала 14 очков.

Команда замыкает зону еврокубков, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям и отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Вальядолид» (2:1).

Этот успех стал для балеарцев третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Вальент, Мурики, Асано, ван дер Хейден, Льябрес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей (все — в рамках Ла Лиги) «Мальорка» выиграла при одном поражении.

Это свидетельствует об отличной форме гостей, которые сейчас явно превосходят соперника по игре и результатам, так что у них высокие шансы на три очка.

Валери — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали обе команды

в трех последних матчах «Мальорка» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.90, победа «Эспаньола» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех их последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70