Эспаньол
Мальорка
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам восьми туров Ла Лиги находится внизу турнирной таблицы, занимая 17-ю позицию.
Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета только на два очка, так что всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание.
Эспаньол — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги «Эспаньол» на чужом поле проиграл «Бетису» (0:1).
Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Хави Пуадо, Кабрера, Экспозито, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних играх (восьми официальных и двух товарищеских), «Эспаньол» выиграл лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которым остается рассчитывать, что фактор своего поля по крайней мере позволит сыграть вничью.
Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после восьми стартовых поединков испанского первенства набрала 14 очков.
Команда замыкает зону еврокубков, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям и отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Вальядолид» (2:1).
Этот успех стал для балеарцев третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.
Не сыграют: травмированы — Вальент, Мурики, Асано, ван дер Хейден, Льябрес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей (все — в рамках Ла Лиги) «Мальорка» выиграла при одном поражении.
Это свидетельствует об отличной форме гостей, которые сейчас явно превосходят соперника по игре и результатам, так что у них высокие шансы на три очка.
Валери — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Мальорка» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.90, победа «Эспаньола» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.45.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех их последних домашних поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70