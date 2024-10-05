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    Удержится ли «Мальорка» на шестом месте?

    «Эспаньол» — «Мальорка». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Ла Лига, 5 октября 2024 года

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    Валери
    5 октября в 9-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Мальорка». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Октября 2024 года

    Эспаньол

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    •  Эспаньол 15:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам восьми туров Ла Лиги находится внизу турнирной таблицы, занимая 17-ю позицию.

    Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета только на два очка, так что всерьез рискует втянуться в борьбу за выживание.

    Эспаньол — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги «Эспаньол» на чужом поле проиграл «Бетису» (0:1).

    Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Хави Пуадо, Кабрера, Экспозито, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних играх (восьми официальных и двух товарищеских), «Эспаньол» выиграл лишь дважды при шести поражениях и двух ничьих.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, которым остается рассчитывать, что фактор своего поля по крайней мере позволит сыграть вничью.

    Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после восьми стартовых поединков испанского первенства набрала 14 очков.

    Команда замыкает зону еврокубков, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям и отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Вальядолид» (2:1).

    Этот успех стал для балеарцев третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Вальент, Мурики, Асано, ван дер Хейден, Льябрес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей (все — в рамках Ла Лиги) «Мальорка» выиграла при одном поражении.

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    Это свидетельствует об отличной форме гостей, которые сейчас явно превосходят соперника по игре и результатам, так что у них высокие шансы на три очка.

    Валери — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Мальорка» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.90, победа «Эспаньола» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.45.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Эспаньола».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Эспаньол» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Мальорка» на шестом месте?
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