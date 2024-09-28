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    Увезет ли «Интер» победу из Удине?

    Удинезе — Интер: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Интер»
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    Маркус Тюрам
    28 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Интер». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 16:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам пяти стартовых туров итальянского первенства набрал лишь 10 очков.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов на третьей позиции, опережая конкурентов, включая нынешнего соперника, в борьбе за место в топ-4 на два балла.

    Удинезе — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А коллектив на своем поле обыграл «Салернитану» (3:1).

    Этот успех стал для хозяев четвертым в пяти последних поединках, которые пришлись на официальные игры — в рамках чемпионата и Кубка Италии.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмирован — Джаннетти, Алексис Санчес и Деулофеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Удинезе» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

    Словом, у коллектива отличная форма, поэтому даже против чемпиона и фаворита встречи он способен если не выиграть, то по крайней мере сыграть вничью.

    Флориан Товен — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланский «Интер» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал восемь очков.

    Команда находится в зоне Лиги конференций, отставая на два балла от зоны Лиги чемпионов, а также на три очка — от нынешнего лидера «Торино».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А «нерадзурри» уступили в дерби «Милану» (1:2).

    Эта неудача продолжила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов, при двух ничьих и одном поражении.

    Не сыграют: травмированы — Барелла, Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Интер» выиграл лишь дважды при пяти ничьих и двух поражениях.

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    Эта серия говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть нынешнюю форму соперника и фактор чужого поля, хотя класс есть класс.

    Маркус Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Удинезе» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Удинезе» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Интера» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Удинезе» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Удинезе».

    Ставка: «Удинезе» не проиграет за 2.67

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