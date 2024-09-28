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    Обыграет ли «Болонья» «Аталанту»?

    Болонья — Аталанта: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 28.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    28 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам пяти стартовых туров итальянского первенства набрала шесть очков.

    Команда находится на 13-й позиции, опережая на два очка зону вылета, а также на те же два балла отставая от зоны еврокубков.

    Болонья — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А «россоблу» на чужом поле переиграли «Монцу» (2:1).

    Этот успех прервал ничейную серию коллектива в три поединка, два из которых пришлись на итальянское первенство, а еще один — на Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Камбьяги, Аззузи, Казале, Побега, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Болонья» выиграла лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

    Словом, у коллектива не лучшая форма, с другой стороны — то, что в четырех последних поединках хозяева не проиграли, сулит им неплохие шансы на ничью.

    Сантьяго Кастро — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» после пяти стартовых туров итальянского первенства набрал шесть очков.

    Команда находится в середине таблицы — на 12-м месте, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на два очка опережая зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Серии А «нерадзурри» на своем поле потерпели поражение от «Комо» (2:3).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

    Не сыграют: травмированы — Годфри, Толой, Скальвини, Скамакка, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Аталанта» выиграла лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Эта серия говорит о не лучших шансах гостей не только на победу, но и даже ничью, правда, форма соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на мировую.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир не только команды, но и Серии А нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Болонья» сыграла вничью

    • в пяти из шести последних матчей «Аталанты» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Болоньи» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех их последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18

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    «Болонья» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Болонья» «Аталанту»?
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