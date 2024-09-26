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    Пожертвует ли «Енисей» Кубком?

    «Спартак» Кострома — «Енисей». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Кострома — «Енисей»
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    Андрей Тихонов
    26 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 26 Сентября 2024 года

    Спартак Кострома

  • Кострома
    •  Спартак Кострома 17:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: Костромичи намерены пробиться в первый дивизион. После 10 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице второй лиги.

    При этом «Спартак» Кострома в 10 поединках сумел отличиться всего 13 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч — 10 мячей.

    Спартак Кострома — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Спартак» Кострома уступил «Ленинградцу» (0:2).

    До того команда подписала мировую с «Волгарем» (0:0). Зато «Кубань» была обыграна весьма уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: костромичи способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в 2 своих последних матчах спартаковцы не забили ни разу.

    И уж точно «Спартак» Кострома будет действовать активно. Тем паче, уже известно, что красноярцы сыграют вторым составом.

    Нет сомнений, что костромичи постараются сыграть на своих козырях. В составе одного из лидеров второго дивизиона имеются опытные исполнители.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках первого дивизиона. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 11 месте.

    Причем «Енисей» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 10 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Андрея Тихонова добыла один балл. Красноярцы не сумели переиграть «СКА-Хабаровск» (2:2).

    До того команда уступила набравшему ход новороссийскому «Черноморцу» (1:2). А вот поединок с «Нефтехимиком» принес красноярцам викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Красноярцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой в 13 раз в 11 матчах.

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    Вот только «Енисей» не особо дорожит Кубком. Тихонов отправит на эту встречу резервный состав, усиленный 4-5 игроками основной обоймы.

    Отрыв от зоны вылета нынче измеряется лишь тремя очками. Да и не выигрывали красноярцы в 2 последних турах первой лиги.

    Красноярцы способны добиться результата малой кровью. Да и молодежь «Енисея» явно мотивирована проявить свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» в среднем забивает чуть меньше гола за матч

    • «Спартак» Кострома в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • Красноярцы не выигрывали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: Костромичи в матче с резервным составом соперника явно будут действовать первым номером.

    Номинальные хозяева не забивали в двух своих последних поединках, и наверняка постараются прервать столь неприятную серию.

    Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Спартак» Кострома — «Енисей»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на футбол. Пожертвует ли «Енисей» Кубком?
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