26 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» Кострома — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи намерены пробиться в первый дивизион. После 10 туров команда занимает 2 место в турнирной таблице второй лиги.

При этом «Спартак» Кострома в 10 поединках сумел отличиться всего 13 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. «Спартак» Кострома уступил «Ленинградцу» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Волгарем» (0:0). Зато «Кубань» была обыграна весьма уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спартак» Кострома добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: костромичи способны выгодно проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в 2 своих последних матчах спартаковцы не забили ни разу.

И уж точно «Спартак» Кострома будет действовать активно. Тем паче, уже известно, что красноярцы сыграют вторым составом.

Нет сомнений, что костромичи постараются сыграть на своих козырях. В составе одного из лидеров второго дивизиона имеются опытные исполнители.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы пока что ходят в середняках первого дивизиона. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 11 месте.

Причем «Енисей» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Андрея Тихонова добыла один балл. Красноярцы не сумели переиграть «СКА-Хабаровск» (2:2).

До того команда уступила набравшему ход новороссийскому «Черноморцу» (1:2). А вот поединок с «Нефтехимиком» принес красноярцам викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» победил 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Красноярцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой в 13 раз в 11 матчах.

Вот только «Енисей» не особо дорожит Кубком. Тихонов отправит на эту встречу резервный состав, усиленный 4-5 игроками основной обоймы.

Отрыв от зоны вылета нынче измеряется лишь тремя очками. Да и не выигрывали красноярцы в 2 последних турах первой лиги.

Красноярцы способны добиться результата малой кровью. Да и молодежь «Енисея» явно мотивирована проявить свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Енисей» в среднем забивает чуть меньше гола за матч

«Спартак» Кострома в среднем пропускает аккурат гол за матч

Красноярцы не выигрывали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Костромичи в матче с резервным составом соперника явно будут действовать первым номером.

Номинальные хозяева не забивали в двух своих последних поединках, и наверняка постараются прервать столь неприятную серию.

Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20