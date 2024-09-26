26 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» по итогам шести туров Ла Лиги находится в нижней половине таблицы, занимая 14-ю позицию.

Команда набрала семь баллов, опережая зону вылета на два очка, а также на четыре пункта отставая от зоны еврокубков, которую замыкает как раз ее соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги «Эспаньол» на чужом поле проиграл «Реалу» (1:4).

Это разгромное поражение прервало победную серию каталонского коллектива в поединках, которые также пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Эду Эспозито, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (все — в рамках Ла Лиги), «Эспаньол» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, которая вкупе с фактором своего поля позволяет «Попугаям» рассчитывать хотя бы на один балл.

Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после шести стартовых поединков испанского первенства набрал 11 очков.

Команда находится в зоне Лиги конференций, опережая ближайшего преследователя вне зоны еврокубков по разнице мячей, а также на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Ла Лиги клуб на своем поле разгромно проиграл «Барселоне» (1:5).

Это поражение прервало беспроигрышную серию левантийцев в пять поединков, которые также пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Камвала, Жерар Морено, Фойт, Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Вильярреал» трижды выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это свидетельствует о средней форме гостей, тем не менее, их грядущий соперник выступает еще хуже, так что шансы на три очка у них уж точно есть.

Айозе Перес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Эспаньола» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вильярреал» выиграл

в шести последних матчах «Вильярреала» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.50, победа «Эспаньола» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.03.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в трех последних играх хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из пяти их последних поединков было именно так.

Ставка: «Вильярреал» победит за 2.15