23 сентября в 27-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Крузейро». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.

При этом «Куяба» отстает от спасительной 16 позиции на 5 очков. Вот только победила команда всего в 5 матчах из 25.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Куяба» провела неудачно. Команда разгромно уступила «Интернасьоналю» (0:3).

А вот до того «Куяба» минимально уступила скромной «Академии». Да и не менее скромному «Касересу» команда проиграла (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих матчах она забила всего лишь 1 мяч при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Куяба» проиграла в трех своих последних поединках. Да и не забивает команда уже 4 матча кряду.

Матчи против «Крузейро» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. Отступать «Куябе» уже банально некуда.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Крузейро» в 26 матчах чемпионата победил 12 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 34 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. «Крузейро» уверенно обыграл «Либертад» (2:0).

До того команда с минимальным счетом уступила «Сан-Паулу». А вот в поединке с «Атлетико Гойаненсе» она добыла победу (3:1).

Вообще же, «Крузейро» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Крузейро» в среднем пропускает гол за матч.

При этом команда не отличается миролюбием. «Крузейро» лишь 5 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.

Причем «Крузейро» в первом круге чемпионата переиграл «Куябу» (2:1). Да и нынче обыгрывать аутсайдера команда просто обязана.

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оборона оппонента слишком часто совершает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Куяба» проиграла в 3 своих последних поединках

«Крузейро» в среднем пропускает гол за матч

«Куяба» не забивала в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.41.

Прогноз: Гости сражаются за высокие места, так что наверняка будут действовать максимально активно.

Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, да и «Крузейро» смотрится монолитнее.

Ставка: Победа «Крузейро» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.49