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    Сумеет ли «Крузейро» справиться с аутсайдером?

    «Куяба» — «Крузейро». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Крузейро»
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    «Крузейро»
    23 сентября в 27-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Крузейро». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 23 Сентября 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 00:30 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.

    При этом «Куяба» отстает от спасительной 16 позиции на 5 очков. Вот только победила команда всего в 5 матчах из 25.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Куяба» провела неудачно. Команда разгромно уступила «Интернасьоналю» (0:3).

    А вот до того «Куяба» минимально уступила скромной «Академии». Да и не менее скромному «Касересу» команда проиграла (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих матчах она забила всего лишь 1 мяч при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Куяба» проиграла в трех своих последних поединках. Да и не забивает команда уже 4 матча кряду.

    Матчи против «Крузейро» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. Отступать «Куябе» уже банально некуда.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Крузейро» в 26 матчах чемпионата победил 12 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 34 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. «Крузейро» уверенно обыграл «Либертад» (2:0).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Сан-Паулу». А вот в поединке с «Атлетико Гойаненсе» она добыла победу (3:1).

    Вообще же, «Крузейро» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Крузейро» в среднем пропускает гол за матч.

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    При этом команда не отличается миролюбием. «Крузейро» лишь 5 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.

    Причем «Крузейро» в первом круге чемпионата переиграл «Куябу» (2:1). Да и нынче обыгрывать аутсайдера команда просто обязана.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оборона оппонента слишком часто совершает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Куяба» проиграла в 3 своих последних поединках

    • «Крузейро» в среднем пропускает гол за матч

    • «Куяба» не забивала в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.41.

    Прогноз: Гости сражаются за высокие места, так что наверняка будут действовать максимально активно.

    Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, да и «Крузейро» смотрится монолитнее.

    Ставка: Победа «Крузейро» за 2.64.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

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    «Куяба» — «Крузейро»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Крузейро» справиться с аутсайдером?
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