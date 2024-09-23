Куяба
Крузейро
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.
При этом «Куяба» отстает от спасительной 16 позиции на 5 очков. Вот только победила команда всего в 5 матчах из 25.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Куяба» провела неудачно. Команда разгромно уступила «Интернасьоналю» (0:3).
А вот до того «Куяба» минимально уступила скромной «Академии». Да и не менее скромному «Касересу» команда проиграла (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих матчах она забила всего лишь 1 мяч при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Куяба» проиграла в трех своих последних поединках. Да и не забивает команда уже 4 матча кряду.
Матчи против «Крузейро» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за драгоценные очки. Отступать «Куябе» уже банально некуда.
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем «Крузейро» в 26 матчах чемпионата победил 12 раз. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч — 34 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. «Крузейро» уверенно обыграл «Либертад» (2:0).
До того команда с минимальным счетом уступила «Сан-Паулу». А вот в поединке с «Атлетико Гойаненсе» она добыла победу (3:1).
Вообще же, «Крузейро» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. При этом «Крузейро» в среднем пропускает гол за матч.
При этом команда не отличается миролюбием. «Крузейро» лишь 5 раз подписывал мировую в нынешнем чемпионате.
Причем «Крузейро» в первом круге чемпионата переиграл «Куябу» (2:1). Да и нынче обыгрывать аутсайдера команда просто обязана.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. Да и оборона оппонента слишком часто совершает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Куяба» проиграла в 3 своих последних поединках
- «Крузейро» в среднем пропускает гол за матч
- «Куяба» не забивала в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.49 и 1.41.
- 3.75Реал Мадрид — Эспаньол: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 2.81Манчестер Сити — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
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Прогноз: Гости сражаются за высокие места, так что наверняка будут действовать максимально активно.
Номинальные хозяева явно не преуспевают в плане реализации, да и «Крузейро» смотрится монолитнее.
Ставка: Победа «Крузейро» за 2.64.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.49