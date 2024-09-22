22 сентября в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: После 3-х туров команда занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Байер» отстает от «Баварии» (1-е место) на 3 балла.

В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо уверенно выиграла чемпионат Германии. Повторить этот успех в этом году будет гораздо труднее. Несмотря на это, «Байер» остается топовой командой Германии.

Последние матчи: В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Байер» разгромил «Фейеноорд» со счетом 4:0, забив все свои голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее команда обыграла «Хоффенхайм» в Бундеслиге (4:1).

За последние 5 матчей во всех турнирах «Байер» проиграл только 1 раз и четырежды победил. За этот период команда забила 14 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: В прошлом сезоне «Байер» остался непобедимой командой в Бундеслиге, а сейчас подопечные Хаби Алонсо уже допустили 1 поражение в чемпионате.

Стоит отметить, что в команде блистает полузащитник Флориан Вирц, который за 5 матчей во всех турнирах забил 5 голов и сделал голевую передачу.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 13-е место в таблице Бундеслиги с 3 очками в копилке.

В прошлом сезоне «Вольфсбург» финишировал рядом с зоной вылета. Видимо, в этом году «волки» также будут бороться за сохранение прописки, хотя последние результаты внушают оптимизм.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Вольфсбург» проиграл «Айнтрахту» (1:2), пропустив решающий гол на 82-й минуте. До этого команда обыграла в гостях «Хольштайн» со счетом 2:0.

Не сыграют: Бартош Бялек, Йоаким Мехле, Ловро Майер, Лукас Нмеча, Кевин Паредес и Рожерио (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Вольфсбурга» довольно большой список травмированных игроков основы. Несмотря на это, команде необходимо цепляться за очки в каждом матче.

Последний раз «Вольфсбург» не проигрывал «Байеру» в апреле 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью (0:0). Получится ли на сей раз у «волков» зацепиться за очки? В предстоящем матче это будет сделать гораздо трудне...

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Байер» забил по 4 гола

В нынешнем сезоне «Вольфсбург» забивает хотя бы 1 гол в каждом матче

В 4-х из 5-и последних матчей «Байер» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.90, а победа «Вольфсбурга» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.65.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды забьют минимум пару голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: «Байер», конечно, хорош в обороне, но «Вольфсбург» точно попытается оказаться сопротивление.

Ставка: Обе забьют за 1.85.