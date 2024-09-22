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«Атлетик»
Турнирное положение: Баски начали чемпионат не столь продуктивно. В первых 6 поединках они набрали 10 очков.
При этом «Атлетик» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы. Да и настреляла команда всего 8 мячей в ворота соперников.
Атлетик — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Атлетик» уверенно переиграл «Леганес» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:2). А вот поединок с «Атлетико» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Атлетик» настрелял 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Унаи Симон, Нико Уильямс, Йерай Альварес — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.
Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет басков никак не опустеет.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» в новом чемпионате стартовала достаточно неплохо. В первых 5 матчах команда набрала 9 зачетных баллов.
Причем «Сельта» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сельта» уверенно расправилась с «Вальядолидом» (3:1).
До того команда дома уступила «Осасуне» (2:3). Да и битву с «Вильярреалом» клуб из Виго проиграл (3:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Лука де ла Торре, Хавьер Манкильо — травмированы.
Состояние команды: «Сельта» имеет явные проблемы в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.
При этом «Сельта» явно намерена побороться за попадание в еврокубки. Вот только стабильность в игре команды отсутствует.
До последней виктории клуб из Виго выиграл дважды кряду. Да и опытнейший Яго Аспас еще в строю и успел отличиться 2 голами в Примере.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Аспас и его партнеры явно не боятся басков.
Статистика для ставок
- «Атлетик» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Сельта» в среднем забивает более 2 голов за матч
- Клуб из Виго в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.
- 1.83Зенит — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.16Рубин — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Акрон — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.
«Атлетик» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.04