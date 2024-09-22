22 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Сельта». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски начали чемпионат не столь продуктивно. В первых 6 поединках они набрали 10 очков.

При этом «Атлетик» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы. Да и настреляла команда всего 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Атлетик» уверенно переиграл «Леганес» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:2). А вот поединок с «Атлетико» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Атлетик» настрелял 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Унаи Симон, Нико Уильямс, Йерай Альварес — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет басков никак не опустеет.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» в новом чемпионате стартовала достаточно неплохо. В первых 5 матчах команда набрала 9 зачетных баллов.

Причем «Сельта» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сельта» уверенно расправилась с «Вальядолидом» (3:1).

До того команда дома уступила «Осасуне» (2:3). Да и битву с «Вильярреалом» клуб из Виго проиграл (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Лука де ла Торре, Хавьер Манкильо — травмированы.

Состояние команды: «Сельта» имеет явные проблемы в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

При этом «Сельта» явно намерена побороться за попадание в еврокубки. Вот только стабильность в игре команды отсутствует.

До последней виктории клуб из Виго выиграл дважды кряду. Да и опытнейший Яго Аспас еще в строю и успел отличиться 2 голами в Примере.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Аспас и его партнеры явно не боятся басков.

Статистика для ставок

«Атлетик» выиграл в 2 своих последних поединках

«Сельта» в среднем забивает более 2 голов за матч

Клуб из Виго в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.

«Атлетик» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.04