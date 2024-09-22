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    «Атлетик» — «Сельта». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Примера, 22 сентября 2024 года

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    Яго Аспас
    22 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Сельта». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 17:15 Сельта

    Сельта

  • Виго
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски начали чемпионат не столь продуктивно. В первых 6 поединках они набрали 10 очков.

    При этом «Атлетик» сейчас находится на 5 месте турнирной таблицы. Да и настреляла команда всего 8 мячей в ворота соперников.

    Атлетик — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела удачно. «Атлетик» уверенно переиграл «Леганес» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:2). А вот поединок с «Атлетико» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Атлетик» настрелял 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Унаи Симон, Нико Уильямс, Йерай Альварес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Баски явно намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только команде не хватает пресловутой стабильности.

    Поединки против «Сельты» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Атлетик» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться разжиться тремя очками. Вот только лазарет басков никак не опустеет.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» в новом чемпионате стартовала достаточно неплохо. В первых 5 матчах команда набрала 9 зачетных баллов.

    Причем «Сельта» нынче пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда запишет себе в актив. «Сельта» уверенно расправилась с «Вальядолидом» (3:1).

    До того команда дома уступила «Осасуне» (2:3). Да и битву с «Вильярреалом» клуб из Виго проиграл (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» разжился 3 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Лука де ла Торре, Хавьер Манкильо — травмированы.

    Состояние команды: «Сельта» имеет явные проблемы в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

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    При этом «Сельта» явно намерена побороться за попадание в еврокубки. Вот только стабильность в игре команды отсутствует.

    До последней виктории клуб из Виго выиграл дважды кряду. Да и опытнейший Яго Аспас еще в строю и успел отличиться 2 голами в Примере.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Аспас и его партнеры явно не боятся басков.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Сельта» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • Клуб из Виго в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

    Прогноз: Хозяева выглядят крепче соперника, к тому же явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Атлетик» крайне слабо выглядит в плане реализации, и наверняка постарается быстро преуспеть в этом компоненте.

    Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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    «Атлетик» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. «Сельте» сразу несдобровать?
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