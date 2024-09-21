ПерерывМонако — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона». Онлайн Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
  • 22:37
    • «Спартак» уверенно победил «Крылья Советов» в Кубке России
  • 21:58
    • СКА одержал волевую победу над «Сочи»
  • 21:53
    • ЦСКА с минимальным счетом победил «Витязь»
    Все новости спорта

    «Торпедо» проведет удачную гастроль

    «Шинник» — «Торпедо». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Первая лига, 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Шинник Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов
    21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 21 Сентября 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 15:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 10 туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в 10 поединках сумел разжиться 10 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 6 мячей.

    Шинник — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре ярославцы добыли один зачетный пункт. «Шинник» подписал мировую с «Чайкой» (2:2).

    До того команда Дмитрия Черышева переиграла «Уфу» (2:0). А вот встреча с «Соколом» принесла лишь паритет (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: ярославцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и выиграла команда всего в 2 матчах из 10.

    Поединки с торпедовцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Шинник» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что ярославцы постараются разжиться очками. Вот только голы подопечным Черышева даются крайне натужно.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 10 туров первенства команда находится на 2 месте.

    Причем «Торпедо» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 16 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • 16/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Торпедовцы сумели переиграть сильную «Балтику» (2:1).

    До того команда Олега Кононова расписала мировую с «канонирами» (2:2). А вот уфимцы были обыграны с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Торпедо» выглядит весьма привлекательно. При этом оборона дала результативный сбой в 8 раз в 10 матчах первенства.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Зато «Торпедо» еще не познало горечи поражения. В 10 матчах москвичи выиграли 5 раз при 5 паритетах.

    Отставание от лидера первого дивизиона составляет всего два зачетных балла. Вот только забивного форварда у торпедовцев все еще нет.

    И уж точно «Торпедо» будет действовать максимально активно. Команда Кононова намерена сохранить место в дуэте лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» в среднем забивает более гола за матч

    • «Шинник» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Торпедовцы еще не проигрывали в нынешнем первенстве

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: Торпедовцы настроены побороться за первое место в лучшей лиге мира.

    Москвичи потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зиданшек — Подороска
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шинник» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» проведет удачную гастроль
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры