21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 10 туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Шинник» в 10 поединках сумел разжиться 10 очками. А вот забивает команда в среднем менее гола за матч — 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре ярославцы добыли один зачетный пункт. «Шинник» подписал мировую с «Чайкой» (2:2).

До того команда Дмитрия Черышева переиграла «Уфу» (2:0). А вот встреча с «Соколом» принесла лишь паритет (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: ярославцы в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и выиграла команда всего в 2 матчах из 10.

Поединки с торпедовцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей «Шинник» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что ярославцы постараются разжиться очками. Вот только голы подопечным Черышева даются крайне натужно.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 10 туров первенства команда находится на 2 месте.

Причем «Торпедо» прилично действует в плане реализации. В 10 матчах команда наколотила 16 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Торпедовцы сумели переиграть сильную «Балтику» (2:1).

До того команда Олега Кононова расписала мировую с «канонирами» (2:2). А вот уфимцы были обыграны с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Торпедо» выглядит весьма привлекательно. При этом оборона дала результативный сбой в 8 раз в 10 матчах первенства.

Зато «Торпедо» еще не познало горечи поражения. В 10 матчах москвичи выиграли 5 раз при 5 паритетах.

Отставание от лидера первого дивизиона составляет всего два зачетных балла. Вот только забивного форварда у торпедовцев все еще нет.

И уж точно «Торпедо» будет действовать максимально активно. Команда Кононова намерена сохранить место в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

«Торпедо» в среднем забивает более гола за матч

«Шинник» в среднем пропускает реже гола за матч

Торпедовцы еще не проигрывали в нынешнем первенстве

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: Торпедовцы настроены побороться за первое место в лучшей лиге мира.

Москвичи потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30