21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Страсбург». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в верхней половине турнирной таблицы на восьмой позиции.

«Лилль» набрал шесть очков, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на выезде крупно уступил лиссабонскому «Спортингу» (0:2).

Это поражение стало для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись как французское первенство, так и на главный еврокубок.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Этан Мбаппе, Харальдссон, Мукау, Исмаили, Бенталеб, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: то, что сейчас «Лилль» переживает серию поражений в четыре матча говорит об откровенно плохой его форме.

Эти неудачи стоили «Догам» не только неудачи на старте Лиги чемпионов, но и падения из зоны еврокубков во французском первенстве.

Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю строчку.

Команда набрала шесть очков, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на два пункта опережает зону плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Анже» (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Франции нового сезона.

Не сыграют: травмирован — Беллааруш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными, «Страсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, то, что в четырех последних матча он проиграл лишь раз, позволяет ему рассчитывать как минимум на ничью.

Эмануэль Эмега, Себастьян Нанаси и Андрей Сантуш — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Лилля» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Лилль» проиграл

в четырех последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.90, победа «Страсбурга» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех их последних матчей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18