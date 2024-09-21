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    Прервется ли серия поражений «Лилля»?

    «Лилль» — «Страсбург». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Страсбург»
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    Джонатан Дэвид («Лилль»)
    21 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Страсбург». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Сентября 2024 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 18:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» по итогам четырех туров Лиги 1 находится в верхней половине турнирной таблицы на восьмой позиции.

    «Лилль» набрал шесть очков, отставая на один балл от зоны еврокубков, а также на четыре пункта — от зоны Лиги чемпионов.

    Лилль — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на выезде крупно уступил лиссабонскому «Спортингу» (0:2).

    Это поражение стало для коллектива четвертым кряду в поединках, которые пришлись как французское первенство, так и на главный еврокубок.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Этан Мбаппе, Харальдссон, Мукау, Исмаили, Бенталеб, Умтити, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: то, что сейчас «Лилль» переживает серию поражений в четыре матча говорит об откровенно плохой его форме.

    Эти неудачи стоили «Догам» не только неудачи на старте Лиги чемпионов, но и падения из зоны еврокубков во французском первенстве.

    Пять голов команды в Лиге 1 нового сезона забивали разные игроки.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после четырех стартовых туров национального чемпионата находится в середине турнирной таблицы, занимая 10-ю строчку.

    Команда набрала шесть очков, отставая на два балла от зоны еврокубков, а также на два пункта опережает зону плей-офф за выживание.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Лиги 1 клуб на своем поле сыграл вничью с «Анже» (1:1).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Франции нового сезона.

    Не сыграют: травмирован — Беллааруш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были официальными, «Страсбург» выиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, то, что в четырех последних матча он проиграл лишь раз, позволяет ему рассчитывать как минимум на ничью.

    Эмануэль Эмега, Себастьян Нанаси и Андрей Сантуш — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Лиги 1 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Лилля» забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах «Лилль» проиграл

    • в четырех последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.90, победа «Страсбурга» — в 5.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех их последних матчей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.18

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    «Лилль» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Лилля»?
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