Балтика
Арсенал Тула
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 10 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» в 10 поединках сумела разжиться 16 очками. А вот забивает команда в среднем примерно гол за матч — 11 мячей.
Балтика — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «балтийцы» не смогли зацепиться за очки. «Балтика» драматично уступила торпедовцам (1:2).
До того команда с трудом переиграла хиленькую «Тюмень» (2:1). Плюс более крепкий «Енисей» был обыгран со счетом 2:1.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «балтийцы» в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 10.
Поединки с туляками для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Балтика» выиграла и проиграла по 2 раза.
Нет сомнений, что калининградцы намерены вернуться на победный путь. Отрыв от второй позиции нынче составляет всего 4 очка.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: «Канониры» сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 10 туров первенства команда находится на 1 месте.
Причем «Арсенал» Тула не столь мощно действует в плане реализации. В 10 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Пушкари» минимально переиграли «Урал».
До того команда Александра Сторожука расписала мировую с торпедовцами (2:2). А вот колючие хабаровчане были обыграны с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Арсенал» Тула выглядит весьма привлекательно. При этом оборона дала результативный сбой в лишь 4 раза в 10 матчах лучшей лиги мира.
Зато «Арсенал» Тула в нынешнем сезоне еще не познал горечи поражения. В 10 матчах москвичи туляки 6 раз при 4 паритетах.
Вот только забивного форварда у «канониров» нет. Впрочем, забить в составе лидера лиги может кто угодно!
И уж точно «Арсенал» Тула будет действовать максимально активно. Команда Сторожука явно сыграет на своих козырях в виде качественных контратак.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула в среднем забивает аккурат гол за матч
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Туляки еще не проигрывали в нынешнем первенстве
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.
- 1.98Алавес — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды явно намерены и способны прибавить в плане реализации.
Туляки постараются закрепиться на вершине, тогда как «балтийцы» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.
Ставка: Обе забьют за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41