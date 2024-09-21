ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Дани ОльмоВремя юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли? Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона» 2:1. Онлайн
  • 10:14
    • Футболист «Ливерпуля» может стать владельцем клуба французской Лиги 1
  • 09:35
    • Качмазов впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP
  • 09:11
    • Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»
  • 09:01
    • Головин: Ну вот и лузнула «Барса»
  • 08:30
    • Кейн и Гризманн — среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Голевой бартер обеспечен?

    Балтика — Арсенал Тула: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 21.09.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Балтику Прогнозы на Арсенал Тула Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ткачев
    21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 21 Сентября 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 21:15 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 10 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» в 10 поединках сумела разжиться 16 очками. А вот забивает команда в среднем примерно гол за матч — 11 мячей.

    Балтика — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре «балтийцы» не смогли зацепиться за очки. «Балтика» драматично уступила торпедовцам (1:2).

    До того команда с трудом переиграла хиленькую «Тюмень» (2:1). Плюс более крепкий «Енисей» был обыгран со счетом 2:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «балтийцы» в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 10.

    Поединки с туляками для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Балтика» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Нет сомнений, что калининградцы намерены вернуться на победный путь. Отрыв от второй позиции нынче составляет всего 4 очка.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 10 туров первенства команда находится на 1 месте.

    Причем «Арсенал» Тула не столь мощно действует в плане реализации. В 10 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • 16/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Пушкари» минимально переиграли «Урал».

    До того команда Александра Сторожука расписала мировую с торпедовцами (2:2). А вот колючие хабаровчане были обыграны с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Арсенал» Тула выглядит весьма привлекательно. При этом оборона дала результативный сбой в лишь 4 раза в 10 матчах лучшей лиги мира.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Зато «Арсенал» Тула в нынешнем сезоне еще не познал горечи поражения. В 10 матчах москвичи туляки 6 раз при 4 паритетах.

    Вот только забивного форварда у «канониров» нет. Впрочем, забить в составе лидера лиги может кто угодно!

    И уж точно «Арсенал» Тула будет действовать максимально активно. Команда Сторожука явно сыграет на своих козырях в виде качественных контратак.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» Тула в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • Туляки еще не проигрывали в нынешнем первенстве

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

    Прогноз: Обе команды явно намерены и способны прибавить в плане реализации.

    Туляки постараются закрепиться на вершине, тогда как «балтийцы» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.

    Ставка: Обе забьют за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.41

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Фетт — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хонтама — Хартоно
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Юнчаокете — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уфа — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зенит (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ротор — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. Голевой бартер обеспечен?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры