21 сентября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы стартовали неудачно, но постепенно приходят в себя. После 10 туров команда занимает 4 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» в 10 поединках сумела разжиться 16 очками. А вот забивает команда в среднем примерно гол за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре «балтийцы» не смогли зацепиться за очки. «Балтика» драматично уступила торпедовцам (1:2).

До того команда с трудом переиграла хиленькую «Тюмень» (2:1). Плюс более крепкий «Енисей» был обыгран со счетом 2:1.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «балтийцы» в среднем пропускают чуть реже гола за матч. Да и выиграла команда всего в 4 матчах из 10.

Поединки с туляками для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних матчей «Балтика» выиграла и проиграла по 2 раза.

Нет сомнений, что калининградцы намерены вернуться на победный путь. Отрыв от второй позиции нынче составляет всего 4 очка.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» сражаются за прямое повышение в классе. При этом по итогам первых 10 туров первенства команда находится на 1 месте.

Причем «Арсенал» Тула не столь мощно действует в плане реализации. В 10 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Пушкари» минимально переиграли «Урал».

До того команда Александра Сторожука расписала мировую с торпедовцами (2:2). А вот колючие хабаровчане были обыграны с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Арсенал» Тула выглядит весьма привлекательно. При этом оборона дала результативный сбой в лишь 4 раза в 10 матчах лучшей лиги мира.

Зато «Арсенал» Тула в нынешнем сезоне еще не познал горечи поражения. В 10 матчах москвичи туляки 6 раз при 4 паритетах.

Вот только забивного форварда у «канониров» нет. Впрочем, забить в составе лидера лиги может кто угодно!

И уж точно «Арсенал» Тула будет действовать максимально активно. Команда Сторожука явно сыграет на своих козырях в виде качественных контратак.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула в среднем забивает аккурат гол за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Туляки еще не проигрывали в нынешнем первенстве

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

Прогноз: Обе команды явно намерены и способны прибавить в плане реализации.

Туляки постараются закрепиться на вершине, тогда как «балтийцы» намерены запрыгнуть в дуэт лидеров.

Ставка: Обе забьют за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.41