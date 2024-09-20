20 сентября в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Фламенго» и «Пеньяроль». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Пеньяроль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Бразилии.

При этом «Фламенго» отстает от лидера аж на 8 зачетных баллов. Вот только победила команда всего в 13 матчах из 25.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Фламенго» провел не столь продуктивно. Ничья с «Васко да Гама» (1:1) стала откровенным разочарованием.

А вот до того «Фламенго» обыграл «Баию» (1:0). Вот только чуть ранее команда потерпела поражение от «Коринтианса» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фламенго» не проигрывал в двух своих последних поединках. Да и мотивация на Кубок Либертадорес у команды огромная.

Матчи против «Пеньяроля» для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков «Фламенго» извлек лишь ничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться соорудить голевой задел перед ответной встречей. Да и по игре бразильцы выглядят прилично.

«Пеньяроль»

Турнирное положение: «Пеньяроль» привычно сражается за чемпионство в Уругвае. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Пеньяроль» в 3 матчах чемпионата победил 2 раза. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч — 6 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Пеньяроль» уверенно обыграл «Рампла Хуниорс» (4:0).

До того команда не смогла переиграть «Мирамар» (2:1). А вот в поединке со «Стронгестом» она минимально уступила.

Вообще же, «Пеньяроль» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе уругвайцы заметно набирают обороты. При этом «Пеньяроль» победил в 2 своих последних поединках.

При этом команда имеет относительно надежные тылы. «Пеньяроль» в трех матчах своего чемпионата пропустил всего 1 раз.

Причем «Пеньяроль» в двух очных поединках с «Фламенго» не пропустил ни разу. Да и нынче уругвайцы намерены дать бой бразильцам.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь обороняться. Да и в двух своих последних поединках команда забила 6 мячей.

Статистика для ставок

«Фламенго» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Пеньяроль» в 2 очных поединках с «Фламенго» не пропустил ни разу

«Пеньяроль» забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 8.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.97 и 1.88.

Прогноз: Обе команды нынче на ходу, так что наверняка будут действовать максимально активно.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и уругвайцам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10