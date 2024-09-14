РБ Лейпциг
Унион
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: Данный коллектив прошлый чемпионат Германии завершил на четвертом месте и получил билет в Лигу чемпионов.
В новом же первенстве «РБ Лейпциг» выиграл обе проведенные игры с общим счетом 4:2 и идет среди лидеров.
РБ Лейпциг — Унион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Начали новый сезон «быки» с гостевой победы над низшелиговым «Эссеном» 4:1 в Кубке Германии, а затем они выиграли и обе встречи чемпионата, переиграв на своем поле со счетом 1:0 «Бохум» и на выезде 3:2 чемпиона «Байер» в прошлом туре.
Не сыграют: Ксавер Шлагер и Амаду Хайдара травмированы, а Вилли Орбан — будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: В официальных поединках «РБ Лейпциг» не проигрывает вот уже на протяжении 15 официальных встреч во всех турнирах. За этот удачный для себя период «красно-белые» расписали пять мировых исходов и добились десяти выигрышей.
И за все это время команда только раз уходила с поля без забитого гола, но и всего четыре раза сохраняла свои ворота на замке.
«Унион»
Турнирное положение: Клуб из Берлина в прошлом сезоне с большим трудом избежал понижения в классе, финишировав в шаге от опасной зоны.
В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Унион» раз выиграл и раз сыграл вничью, забив два гола при одном пропущенном, и идет в первой части таблицы.
Последние матчи: Стартовали «железные» в новом сезоне с непростой гостевой победы над аматорами 1:0 в Кубке Германии. А в первом туре чемпионата расписали на выезде ничью с «Майнцем» 1:1, после чего в родных стенах одолели новичка «Санкт-Паули» 1:0.
Не сыграют: Йосип Юранович, Иван Пртайин и Кевин Фолланд находятся в лазарете команды.
Состояние команды: В рамках чемпионата Германии «Унион» не проигрывает на протяжении трех игр, выиграв две из них за это время при одной мировой. До этой же удачной серии берлинцы имели 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали две мировые и потерпели пять поражений.
И за весь данный 11-матчевый отрезок столичный клуб не забивал в четырех случаях и трижды сохранял свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне дважды обыграл «Унион» — 2:0 и 3:0
- Дома «быки» выиграли у берлинцев в семи из девяти очных противостояний и дважды проиграли
- Семь из восьми предыдущих очных игр данных команд завершились на тотал больше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.52, победа «Униона» — 6.60, ничья — 4.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.
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Прогноз: Наверняка «быки» продлят свое победное шествие и на своем поле уверенно справятся с командой, которую в прошлом сезоне дважды без проблем обыграли.
Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.82.
Прогноз: Но так как оба коллектива неплохо выглядят в обороне, то высокой результативности здесь не ждем и ставим на тотал меньше 3.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.80.