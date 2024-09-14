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    «РБ Лейпциг» нанесет «Униону» первое фиаско в сезоне

    РБ Лейпциг — Унион: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Унион»
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    «РБ Лейпциг»
    «РБ Лейпциг» на своем поле примет берлинский «Унион» в 3-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча состоится 14 сентября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Унион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Сентября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Унион

    Унион

  • Берлин
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: Данный коллектив прошлый чемпионат Германии завершил на четвертом месте и получил билет в Лигу чемпионов.

    В новом же первенстве «РБ Лейпциг» выиграл обе проведенные игры с общим счетом 4:2 и идет среди лидеров.

    РБ Лейпциг — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Начали новый сезон «быки» с гостевой победы над низшелиговым «Эссеном» 4:1 в Кубке Германии, а затем они выиграли и обе встречи чемпионата, переиграв на своем поле со счетом 1:0 «Бохум» и на выезде 3:2 чемпиона «Байер» в прошлом туре.

    Не сыграют: Ксавер Шлагер и Амаду Хайдара травмированы, а Вилли Орбан — будет отбывать дисквалификацию.

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  • Вчера

    • Состояние команды: В официальных поединках «РБ Лейпциг» не проигрывает вот уже на протяжении 15 официальных встреч во всех турнирах. За этот удачный для себя период «красно-белые» расписали пять мировых исходов и добились десяти выигрышей.

    И за все это время команда только раз уходила с поля без забитого гола, но и всего четыре раза сохраняла свои ворота на замке.

    «Унион»

    Турнирное положение: Клуб из Берлина в прошлом сезоне с большим трудом избежал понижения в классе, финишировав в шаге от опасной зоны.

    В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Унион» раз выиграл и раз сыграл вничью, забив два гола при одном пропущенном, и идет в первой части таблицы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Стартовали «железные» в новом сезоне с непростой гостевой победы над аматорами 1:0 в Кубке Германии. А в первом туре чемпионата расписали на выезде ничью с «Майнцем» 1:1, после чего в родных стенах одолели новичка «Санкт-Паули» 1:0.

    Не сыграют: Йосип Юранович, Иван Пртайин и Кевин Фолланд находятся в лазарете команды.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Германии «Унион» не проигрывает на протяжении трех игр, выиграв две из них за это время при одной мировой. До этой же удачной серии берлинцы имели 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали две мировые и потерпели пять поражений.

    И за весь данный 11-матчевый отрезок столичный клуб не забивал в четырех случаях и трижды сохранял свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне дважды обыграл «Унион» — 2:0 и 3:0

    • Дома «быки» выиграли у берлинцев в семи из девяти очных противостояний и дважды проиграли

    • Семь из восьми предыдущих очных игр данных команд завершились на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.52, победа «Униона» — 6.60, ничья — 4.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: Наверняка «быки» продлят свое победное шествие и на своем поле уверенно справятся с командой, которую в прошлом сезоне дважды без проблем обыграли.

    Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.82.

    Прогноз: Но так как оба коллектива неплохо выглядят в обороне, то высокой результативности здесь не ждем и ставим на тотал меньше 3.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.80.

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    «РБ Лейпциг» — «Унион»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» нанесет «Униону» первое фиаско в сезоне
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