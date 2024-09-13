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    «Карлсруэ» удержится на верху таблицы?

    Карлсруэ — Шальке: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04
    Прогноз и ставки на «Карлсруэ» — «Шальке»
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    «Карлсруэ»
    13 сентября в пятом туре второй немецкой Бундеслиги «Карлсруэ» на своем поле примет «Шальке». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карлсруэ» — «Шальке», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 13 Сентября 2024 года

    Карлсруэ

  • Карлсруэ
    •  Карлсруэ 19:30 Шальке-04

    Шальке-04

  • Гельзенкирхен
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    «Карлсруэ»

    Турнирное положение: По итогам четырех проведенных туров данный коллектив с десятью набранными баллами делит с дюссельдорфской «Фортуной» первую строку.

    «Карлсруэ» в текущем чемпионате еще не проигрывал, трижды победив при одной мировой. Забил восемь голов, а пропустил на три меньше.

    Карлсруэ — Шальке-04: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Стартовали «синие» в новом чемпионате с домашней победы над «Нюрнбергом» 3:2, после этого расписали мировую с «Фортуной» Ф 0:0 в гостях, а затем поочередно одолели «Эльфсберг» 3:2 на своем поле и на выезде 2:1 «Айнтрахт» Б.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: Сейчас у «Карлсруэ» 6-матчевая беспроигрышная серия в официальных матчах с учетом еще прошлого сезона. За этот удачный для себя период коллектив расписал одну ничью и добился пяти выигрышей. Причем только в одном поединке данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола.

    «Шальке»

    Турнирное положение: Клуб из Гельзенкирхена с четырьмя набранными баллами идет на 12 месте в таблице и на три очка опережает красную зону.

    «Шальке» выиграл один поединок, один раз сыграл вничью и потерпел два фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 9:9.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Кобальтовые» начали первенство с крупной домашней виктории над «Айнтрахтом» Б со счетом 5:1. А затем они расписали в гостях мировую 2:2 с «Магдебургом», а также с одинаковым результатом по 1:3 уступили на выезде «Нюрнбергу» и на своем поле «Кельну» в прошлом туре.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Шальке» в отрезке последних восьми официальных встреч смог победить в половине из них и три матча в этот период пришлись на чемпионат. Также еще за данный отрезок коллектив расписал одну мировую и потерпел три фиаско. Причем все поражения были с разницей в два гола. А не забивал коллектив лишь раз за предыдущие 12 игр.

    Статистика для ставок

    • «Карлсруэ» не проигрывает «Шальке» в четырех последних очных противостояний, дважды выиграв за это время

    • Только в двух из десяти предыдущих очных игр этих клубов играла ставка обе забьют

    • Всего две из семи минувших очных противостояний данных команд завершились на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Карлсруэ» — 1.97, победа «Шальке» — 3.35, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.49 и 2.63 соответственно.

    Прогноз: И хотя в этом чемпионате данные команды в основном выдавали верховые поединки, рекомендуем ставить здесь на низы. Потому что в основном между собой они играют нерезультативно.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.12.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на викторию хозяев поля, так как они в начале сезона смотрятся куда более предпочтительней гостей.

    Ставка: победа «Карлсруэ» 1.97.

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    «Карлсруэ» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Карлсруэ» удержится на верху таблицы?
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