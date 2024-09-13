Арока
Спортинг
«Арока»
Турнирное положение: «Арока» не лучшим образом начала новый чемпионат. После четырех туров команда набрала 3 очка.
«Арока» находится на 14-м месте. Клуб один раз победил и трижды проиграл. Разница мячей составляет 2-5.
Арока — Спортинг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем месяце «Арока» много проигрывала. Команда уступила в трех встречах из четырех.
В августе единственная победа была одержана над «Насьоналом» (1:0). 1 сентября «Арока» в гостях с минимальным счетом проиграла «Риу Аве».
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арока» находится возле зоны вылета. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.
Букмекеры не верят в успех хозяев в предстоящем матче. «Арока» серьезно уступает сопернику в классе. Скорее всего, сенсации не произойдет.
«Спортинг»
Турнирное положение: После четырех туров «Спортинг» является единоличным лидером чемпионата.
Команда с 12 набранными очками идет первым в таблице. У «Спортинга» 16 забитых мячей и два пропущенных.
Последние матчи: В августе «Спортинг» мог начать новый сезон с трофея, но команда потерпела поражение. Лиссабонский клуб уступил «Порту» и не завоевал Суперкубок Португалии.
В прошедшем месяце «Спортинг» одержал 4 победы кряду. Команда обыграла «Риу Аве» (3:1), «Насьонал» (6:1), «Фаренсе» (5:0) и «Порту» (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Спортинг» на данном этапе выглядит очень уверенно. Стоит отметить блестящую атаку команды.
В четырех матчах «Спортинг» забил 16 мячей. В среднем по 4 гола за игру. В предстоящей встрече также не исключен разгром соперника.
Нужно отметить и великолепную оборону «Спортинга». Лиссабонцы пропустили лишь два гола.
Последний раз «Арока» встречалась со «Спортингом» 10 марта 2024 года. Тогда команда дома проиграла гостям из Лиссабона со счетом 0:3.
Статистика для ставок
- В августе «Арока» уступила в трех встречах из четырех
- «Спортинг» лидирует в таблице, набрав 12 очков
- «Арока» 10 марта дома уступила «Спортингу» со счетом 0:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Спортинг» заслуженно лидирует в таблице. Команда здорово начала сезон. Вряд ли у лиссабонцев возникнут трудности.
Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют не больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.57