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    Лидер чемпионата снова победит?

    «Арока» — «Спортинг». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 13 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Арока» — «Спортинг»
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    «Спортинг»
    13 сентября в 5-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Арока» и «Спортинг». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 13 Сентября 2024 года

    Арока

  • Португалия. Примейра
    •  Арока 22:15 Спортинг

    Спортинг

  • Лиссабон
    •

    «Арока»

    Турнирное положение: «Арока» не лучшим образом начала новый чемпионат. После четырех туров команда набрала 3 очка.

    «Арока» находится на 14-м месте. Клуб один раз победил и трижды проиграл. Разница мячей составляет 2-5.

    Арока — Спортинг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем месяце «Арока» много проигрывала. Команда уступила в трех встречах из четырех.

    В августе единственная победа была одержана над «Насьоналом» (1:0). 1 сентября «Арока» в гостях с минимальным счетом проиграла «Риу Аве».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арока» находится возле зоны вылета. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.

    Букмекеры не верят в успех хозяев в предстоящем матче. «Арока» серьезно уступает сопернику в классе. Скорее всего, сенсации не произойдет.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: После четырех туров «Спортинг» является единоличным лидером чемпионата.

    Команда с 12 набранными очками идет первым в таблице. У «Спортинга» 16 забитых мячей и два пропущенных.

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    • Последние матчи: В августе «Спортинг» мог начать новый сезон с трофея, но команда потерпела поражение. Лиссабонский клуб уступил «Порту» и не завоевал Суперкубок Португалии.

    В прошедшем месяце «Спортинг» одержал 4 победы кряду. Команда обыграла «Риу Аве» (3:1), «Насьонал» (6:1), «Фаренсе» (5:0) и «Порту» (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Спортинг» на данном этапе выглядит очень уверенно. Стоит отметить блестящую атаку команды.

    В четырех матчах «Спортинг» забил 16 мячей. В среднем по 4 гола за игру. В предстоящей встрече также не исключен разгром соперника.

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    Нужно отметить и великолепную оборону «Спортинга». Лиссабонцы пропустили лишь два гола.

    Последний раз «Арока» встречалась со «Спортингом» 10 марта 2024 года. Тогда команда дома проиграла гостям из Лиссабона со счетом 0:3.

    Статистика для ставок

    • В августе «Арока» уступила в трех встречах из четырех

    • «Спортинг» лидирует в таблице, набрав 12 очков

    • «Арока» 10 марта дома уступила «Спортингу» со счетом 0:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.

    Прогноз: «Спортинг» заслуженно лидирует в таблице. Команда здорово начала сезон. Вряд ли у лиссабонцев возникнут трудности.

    Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют не больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.57

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    «Арока» — «Спортинг»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Лидер чемпионата снова победит?
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