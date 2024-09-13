13 сентября в 5-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Арока» и «Спортинг». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Арока» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арока»

Турнирное положение: «Арока» не лучшим образом начала новый чемпионат. После четырех туров команда набрала 3 очка.

«Арока» находится на 14-м месте. Клуб один раз победил и трижды проиграл. Разница мячей составляет 2-5.

Последние матчи: В прошедшем месяце «Арока» много проигрывала. Команда уступила в трех встречах из четырех.

В августе единственная победа была одержана над «Насьоналом» (1:0). 1 сентября «Арока» в гостях с минимальным счетом проиграла «Риу Аве».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арока» находится возле зоны вылета. Команде нужно срочно исправлять ситуацию.

Букмекеры не верят в успех хозяев в предстоящем матче. «Арока» серьезно уступает сопернику в классе. Скорее всего, сенсации не произойдет.

«Спортинг»

Турнирное положение: После четырех туров «Спортинг» является единоличным лидером чемпионата.

Команда с 12 набранными очками идет первым в таблице. У «Спортинга» 16 забитых мячей и два пропущенных.

Последние матчи: В августе «Спортинг» мог начать новый сезон с трофея, но команда потерпела поражение. Лиссабонский клуб уступил «Порту» и не завоевал Суперкубок Португалии.

В прошедшем месяце «Спортинг» одержал 4 победы кряду. Команда обыграла «Риу Аве» (3:1), «Насьонал» (6:1), «Фаренсе» (5:0) и «Порту» (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Спортинг» на данном этапе выглядит очень уверенно. Стоит отметить блестящую атаку команды.

В четырех матчах «Спортинг» забил 16 мячей. В среднем по 4 гола за игру. В предстоящей встрече также не исключен разгром соперника.

Нужно отметить и великолепную оборону «Спортинга». Лиссабонцы пропустили лишь два гола.

Последний раз «Арока» встречалась со «Спортингом» 10 марта 2024 года. Тогда команда дома проиграла гостям из Лиссабона со счетом 0:3.

Статистика для ставок

В августе «Арока» уступила в трех встречах из четырех

«Спортинг» лидирует в таблице, набрав 12 очков

«Арока» 10 марта дома уступила «Спортингу» со счетом 0:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.

Прогноз: «Спортинг» заслуженно лидирует в таблице. Команда здорово начала сезон. Вряд ли у лиссабонцев возникнут трудности.

Ставка: Победа «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют не больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.57