10 сентября в рамках 9-го тура российской Первой лиги сыграют «СКА-Хабаровск» и «Чайка». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 9-и туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее 18-е место в таблице с 5-ю очками в активе.

К слову, команда занимает 15-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 2 балла из 9-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 61-й минуте.

У «СКА-Хабаровска» продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Главная проблема «СКА-Хабаровска» в последних матчах — атака. За последние 5 встреч хабаровчане забили только 2 гола (все мячи — в одном матче).

Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» — лучшая команда в лиге по надежности в обороне. Хабаровчане пропустили 15 голов в 8-и матчах нынешнего сезона.

«Чайка»

Турнирное положение: Команда пробилась в Первую лигу из чемпионата ниже классом и с ходу начала набирать очки. После 8-и туров «Чайка» занимает 5-е место в таблице с 13-ю очками в активе.

Команда показывает не плохую игру на чужом поле, занимая 7-ю строчку в лиге по этому показателю. К тому же, в последних матчах «Чайка» регулярно набирает очки.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Ротором» (0:0). До этого обыграла «Енисей» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме .

За 8 матчей в нынешнем сезоне «Чайка» проиграла только «Уралу» (0:2), сыграв вничью при этом 4 раза. За последние 3 матча команда забила и пропустила по 2 раза.

Состояние команды: «Чайка» отличается надежной игрой в обороне на старте сезона, пропустив всего 7 голов в 8-и встречах нынешнего сезона при 12-и забитых.

В последней очной встрече «Чайка» обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 в 2021-м году. С тех пор многое поменялось, но команда из Песчанокопска и сейчас имеет шанс обыграть своего соперника.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В нынешнем сезоне «Чайка» проиграла только 1 раз

В последней очной встрече «Чайка» обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Чайки» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.03 и 1.80.

Прогноз: Можно предположить, что «Чайка» продолжит набирать очки. В матче со «СКА-Хабаровском» команда, как минимум, не проиграет.

Ставка: Фора «Чайки» 0 за 2.10.

Прогноз: Матч не будет очень результативным, команды забьют парочку голов.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.