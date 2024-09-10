СКА-Хабаровск
Чайка
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Команда полностью провалила старт нынешнего сезона. После 9-и туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее 18-е место в таблице с 5-ю очками в активе.
К слову, команда занимает 15-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч, набрав 2 балла из 9-и возможных.
СКА-Хабаровск — Чайка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 61-й минуте.
У «СКА-Хабаровска» продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью.
Состояние команды: Главная проблема «СКА-Хабаровска» в последних матчах — атака. За последние 5 встреч хабаровчане забили только 2 гола (все мячи — в одном матче).
Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» — лучшая команда в лиге по надежности в обороне. Хабаровчане пропустили 15 голов в 8-и матчах нынешнего сезона.
«Чайка»
Турнирное положение: Команда пробилась в Первую лигу из чемпионата ниже классом и с ходу начала набирать очки. После 8-и туров «Чайка» занимает 5-е место в таблице с 13-ю очками в активе.
Команда показывает не плохую игру на чужом поле, занимая 7-ю строчку в лиге по этому показателю. К тому же, в последних матчах «Чайка» регулярно набирает очки.
Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги команда сыграла вничью с «Ротором» (0:0). До этого обыграла «Енисей» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме .
За 8 матчей в нынешнем сезоне «Чайка» проиграла только «Уралу» (0:2), сыграв вничью при этом 4 раза. За последние 3 матча команда забила и пропустила по 2 раза.
Состояние команды: «Чайка» отличается надежной игрой в обороне на старте сезона, пропустив всего 7 голов в 8-и встречах нынешнего сезона при 12-и забитых.
В последней очной встрече «Чайка» обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1 в 2021-м году. С тех пор многое поменялось, но команда из Песчанокопска и сейчас имеет шанс обыграть своего соперника.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» не может победить на протяжении 5-и последних матчей
- В нынешнем сезоне «Чайка» проиграла только 1 раз
- В последней очной встрече «Чайка» обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа «Чайки» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.03 и 1.80.
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Прогноз: Можно предположить, что «Чайка» продолжит набирать очки. В матче со «СКА-Хабаровском» команда, как минимум, не проиграет.
Ставка: Фора «Чайки» 0 за 2.10.
Прогноз: Матч не будет очень результативным, команды забьют парочку голов.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.80.