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    Выстоит ли Греция в Ирландии?

    Ирландия — Греция: прогноз и ставка

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    Фотис Иоаннидис
    10 сентября в матче второго тура Лиги наций по футболу сыграют Ирландия и Греция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Ирландия — Греция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 10 Сентября 2024 года

    Ирландия

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    •  Ирландия 21:45 Греция

    Греция

  • Афины
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    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия не смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла четвертую позицию в своей подгруппе.

    Ирландия уступила проходные две строчки Франции и Нидерландам, тогда как третью заняла... Греция, а обойти удалось только Гибралтар.

    Ирландия — Греция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на своем поле проиграла Англии (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах Ирландия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно с учетом неплохого состояния соперника, но после поражения от Англии они будут настраиваться на битву.

    Пока в новом розыгрыше Лиги наций команда не забивала.

    Греция

    Турнирное положение: Греция также не вышла на Евро-2024, заняв третью строчку в своей группе, откуда в финальную часть вышли Франция и Нидерланды.

    Греция еще имела шанс пробиться на турнир черех плей-офф, но в его финале по итогам серии пенальти уступила Грузии (0:0).

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  • 07/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле разгромила Финляндию (3:0).

    Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, один из которых был товарищеским, тогда как второй — официальным в рамках Лиги наций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, Греция проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на одно, что с учетом важной победы над Финляндией будет хорошим результатом после первых двух туров.

    Фотис Иоаннидис — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Ирландии хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Ирландия проиграла

    • в четырех из шести последних матчей Греции больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 3.05, успех Греции — в 2.80.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один соперник. Так было и в шести из семи их последних выездных поединков.

    В то же время, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей Ирландия проиграла.

    Ставка: Греция победит за 2.80

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