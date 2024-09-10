Ирландия
Греция
Ирландия
Турнирное положение: Ирландия не смогла выйти на Евро-2024, ведь заняла четвертую позицию в своей подгруппе.
Ирландия уступила проходные две строчки Франции и Нидерландам, тогда как третью заняла... Греция, а обойти удалось только Гибралтар.
Ирландия — Греция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в первом туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на своем поле проиграла Англии (0:2).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах Ирландия выиграла лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на успех, особенно с учетом неплохого состояния соперника, но после поражения от Англии они будут настраиваться на битву.
Пока в новом розыгрыше Лиги наций команда не забивала.
Греция
Турнирное положение: Греция также не вышла на Евро-2024, заняв третью строчку в своей группе, откуда в финальную часть вышли Франция и Нидерланды.
Греция еще имела шанс пробиться на турнир черех плей-офф, но в его финале по итогам серии пенальти уступила Грузии (0:0).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле разгромила Финляндию (3:0).
Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, один из которых был товарищеским, тогда как второй — официальным в рамках Лиги наций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, Греция проиграла лишь дважды при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на одно, что с учетом важной победы над Финляндией будет хорошим результатом после первых двух туров.
Фотис Иоаннидис — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Ирландии хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Ирландия проиграла
- в четырех из шести последних матчей Греции больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.75. Ничья — в 3.05, успех Греции — в 2.80.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивал только один соперник. Так было и в шести из семи их последних выездных поединков.
В то же время, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей Ирландия проиграла.
Ставка: Греция победит за 2.80