10 сентября во 2-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Бахрейн и Япония. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бахрейн — Япония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн явно намерен побороться за попадание в первую четверку. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице группы.

При этом Бахрейн продуктивно стартовал в третьем раунде квалификации. С минимальным счетом были обыграны австралийцы.

Последние матчи: Бахрейнцы не проигрывали в 5 своих последних поединках. Да и вообще, симпатичная команда не боится никого!

При этом Бахрейн не сумел одолеть ОАЭ (1:1). Да и поединок с Йеменом завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Бахрейнцам будет крайне непросто в этом поединке. Соперник уж больно опытен и крепок.

Матчи с японцами для команды традиционно складываются неудачно. В 4 очных поединках Бахрейн победил 1 раз при 4 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут рады и ничьей. Тем паче, в трех последних очных поединках Бахрейн проиграл «самураям».

Япония

Турнирное положение: Япония в азиатской зоне является признанным авторитетом. Сейчас команда находится лишь на 1 месте в своей отборочной группе.

Причем Япония явно намерена финишировать на нынешней позиции. Да и в стартовом поединке команда разгромила Китай (7:0).

Последние матчи: в 4 своих последних поединках японцы добыли крупные победы. Да и серия из 5 побед кряду явно окрыляет игроков!

Сирийцев «самураи» буквально смели с газона (5:0). Да и скромная Мьянма была обыграна с таким же счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах Япония добыла 5 викторий. В этих поединках игроки команды забили 21 мяч, не пропустив ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: японцы не должны иметь проблем в свой группе. Да и подбор игроков у команды весьма квалифицированный.

При этом Япония уже 15 лет не проигрывает бахрейнцам. А вот в трех последних очных встречах сборная страны восходящего солнца победила.

Нет сомнений, что японцы будут действовать привычно активно в атаке. Да и лидеры «самураев» на месте!

Очевидно, что номинальные гости сразу же понесутся в атаку. Да и мотивация добыть вторую победу у команды имеется.

Статистика для ставок

Япония победила в 5 своих последних матчах

Бахрейн не проигрывал в 5 своих последних поединках

Бахрейнцы не могут обыграть «самураев» уже 15 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.05, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

Прогноз: Номинальные гости явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Японцы не должны иметь проблем с соперниками уровня бахрейнцев, и явно добудут уверенную победу.

Ставка: Фора Японии -2.5 за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники сумеют огорчить друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.04