Словения
Казахстан
Словения
Турнирное положение: Словения в стартовом матче встречалась с Австрией. Команды сыграли вничью 1:1.
В прошедшем розыгрыше Лиги наций словенцы заняли третье место в группе в дивизионе В, набрав шесть очков в шести встречах. Команде в квартете противостояли Сербия, Норвегия и Швеция.
Словения — Казахстан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На Евро-2024 Словению никто не воспринимал серьезно, однако команда смогла выйти в плей-офф из непростой группы. В квартете также выступали Англия, Сербия и Дания.
В 1/8 финала ЧЕ-2024 Словения вылетела. Команда проиграла сборной Португалии.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Словенцы уже набрали одно очко в новом розыгрыше Лиги наций. Теперь команда постарается отпраздновать первую победу.
Букмекеры определили явного фаворита предстоящего матча. У словенцев больше шансов завоевать три очка.
Последний раз сборные играли друг с другом в ноябре 2023 года. Тогда Словения победила дома Казахстан со счетом 2:1.
Казахстан
Турнирное положение: Подопечные Станислава Черчесова набрали одно очко по итогам стартового тура. Сейчас у всех четырех сборных в активе по одному баллу.
В предыдущем розыгрыше Лиги наций Казахстан выиграл группу с Азербайджаном, Словакией и Беларусью, пробившись в дивизион В.
Последние матчи: Казахстан в 2024 году победил только однажды. 14 марта команда взяла верх над Туркменистаном со счетом 2:0.
До матча с Норвегией у Казахстана была четырехматчевая проигрышная серия. Однако в матче со скандинавами наконец-то удалось добиться положительного результата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Очевидно, что приход Станислава Черчесова встряхнул команду. На этом посту российский специалист сменил Магомеда Адиева. В матче с Норвегией Казахстан смотрелся очень дисциплинированно.
В Словении казахстанская сборная также постарается внимательно сыграть в обороне. Главная задача — отстоять свои ворота и не пропустить.
Высока вероятность, что Казахстан отдаст инициативу и будет играть вторым номером. По возможности гости попытаются реализовать одну из своих контратак.
Статистика для ставок
- Словения в матче первого тура сыграла вничью с Австрией
- Казахстан в стартовом встрече Лиги наций разошелся миром с Польшей
- В ноябре 2023 года Словения победила дома Казахстан со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.67.
- 2.15Швейцария — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.60Португалия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Казахстан потратил много сил в матче с Польшей. За такой короткий период футболистам будет сложно восстановиться. Словенцы уверенно победят.
Ставка: Победа Словении с форой (-1.5) за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче смогут отличиться обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.49