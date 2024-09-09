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    Команда Черчесова потерпит поражение?

    Словения — Казахстан: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Словения — Казахстан
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    Станислав Черчесов
    9 сентября в матче Лиги наций сыграют Словения и Казахстан. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Словения — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 09 Сентября 2024 года

    Словения

  • Любляна
    •  Словения 21:45 Казахстан

    Казахстан

  • Астана
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    Словения

    Турнирное положение: Словения в стартовом матче встречалась с Австрией. Команды сыграли вничью 1:1.

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций словенцы заняли третье место в группе в дивизионе В, набрав шесть очков в шести встречах. Команде в квартете противостояли Сербия, Норвегия и Швеция.

    Словения — Казахстан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На Евро-2024 Словению никто не воспринимал серьезно, однако команда смогла выйти в плей-офф из непростой группы. В квартете также выступали Англия, Сербия и Дания.

    В 1/8 финала ЧЕ-2024 Словения вылетела. Команда проиграла сборной Португалии.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Словенцы уже набрали одно очко в новом розыгрыше Лиги наций. Теперь команда постарается отпраздновать первую победу.

    Букмекеры определили явного фаворита предстоящего матча. У словенцев больше шансов завоевать три очка.

    Последний раз сборные играли друг с другом в ноябре 2023 года. Тогда Словения победила дома Казахстан со счетом 2:1.

    Казахстан

    Турнирное положение: Подопечные Станислава Черчесова набрали одно очко по итогам стартового тура. Сейчас у всех четырех сборных в активе по одному баллу.

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций Казахстан выиграл группу с Азербайджаном, Словакией и Беларусью, пробившись в дивизион В.

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  • 04/09/2024

    • Последние матчи: Казахстан в 2024 году победил только однажды. 14 марта команда взяла верх над Туркменистаном со счетом 2:0.

    До матча с Норвегией у Казахстана была четырехматчевая проигрышная серия. Однако в матче со скандинавами наконец-то удалось добиться положительного результата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Очевидно, что приход Станислава Черчесова встряхнул команду. На этом посту российский специалист сменил Магомеда Адиева. В матче с Норвегией Казахстан смотрелся очень дисциплинированно.

    В Словении казахстанская сборная также постарается внимательно сыграть в обороне. Главная задача — отстоять свои ворота и не пропустить.

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    Высока вероятность, что Казахстан отдаст инициативу и будет играть вторым номером. По возможности гости попытаются реализовать одну из своих контратак.

    Статистика для ставок

    • Словения в матче первого тура сыграла вничью с Австрией

    • Казахстан в стартовом встрече Лиги наций разошелся миром с Польшей

    • В ноябре 2023 года Словения победила дома Казахстан со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.67.

    Прогноз: Казахстан потратил много сил в матче с Польшей. За такой короткий период футболистам будет сложно восстановиться. Словенцы уверенно победят.

    Ставка: Победа Словении с форой (-1.5) за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче смогут отличиться обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.49

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    Словения — Казахстан: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Черчесова потерпит поражение?
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