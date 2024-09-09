Россия (U21)
Турнирное положение: Молодые россияне проводят только контрольные поединки. В них команда демонстрирует неплохие результаты.
При этом Россия (U21) в предыдущем матче противостояла как раз вьетнамцам. Россияне были сильнее со счетом 3:0.
Последние матчи: нехватка сыгранность является главным бичом команды. Между тем, состав по именам у россиян крепкий.
А вот до того Россия (U21) одолела сборную Уругвая (U20). Единственный мяч был забит с пенальти в начале последней десятиминутки.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Россияне явно сильнее вьетнамцев. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.
С вьетнамскими сверстниками Россия (U21) пересекалась всего однажды. Причем в недавнем матче россияне все три своих гола забили после перерыва.
Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы повторно одолеть столь скромного соперника. Да и в плане результативности россияне способны поднатореть.
Вьетнам (U21)
Турнирное положение: Молодые вьетнамцы выглядят весьма скромно. Команда с трудом создает и реализовывает моменты.
Причем Вьетнам (U21) давненько не познавал радости побед. В последней встрече с россиянами команда продержалась всего тайм.
Последние матчи: вьетнамцы в последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила китайским сверстникам (1:2).
При этом состав команды по именам выглядит слишком скромно. Да и в созидательном плане вьетнамцы слабоваты.
Вообще, Вьетнам (U21) выигрывает по большущим праздникам. Вьетнамская молодежка трудно играет со всеми…
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: вьетнамцы постараются сыграть как можно надежнее в обороне. Да и сдержать атаки россиян команда явно постарается.
При этом Вьетнам (U21) в среднем забивает менее гола за матч. Да и оборона команды ошибается достаточно регулярно.
Тем не менее, команда не собирается сдаваться на милость россиян. Да и первый тайм последнего матча команда провела неплохо.
Очевидно, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. Вьетнамцы постараются избежать разгрома.
Статистика для ставок
- Россия (U21) выиграла в 2 своих последних поединках
- Вьетнам (U21) проиграл в 2 своих недавних поединках
- Единственный очный поединок соперников принес победу России (U21) (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.
- 2.15Швейцария — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.08Нигер — Гана: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.00Бурунди — Сенегал: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Молодые россияне смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Россия (U21) наверняка будет действовать первым номером, да и желание повторно разгромить вьетнамцев имеется.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке россияне разгромят вьетнамских сверстников.
Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.04