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    Молодые россияне обеспечат голевое шоу

    Россия (U21) — Вьетнам (U21). Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Россия (U21) — Вьетнам (U21)
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    Молодежная сборная России
    9 сентября международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Вьетнам (U21). Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (U21) — Вьетнам (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Россия (U21)

    Турнирное положение: Молодые россияне проводят только контрольные поединки. В них команда демонстрирует неплохие результаты.

    При этом Россия (U21) в предыдущем матче противостояла как раз вьетнамцам. Россияне были сильнее со счетом 3:0.

    Последние матчи: нехватка сыгранность является главным бичом команды. Между тем, состав по именам у россиян крепкий.

    А вот до того Россия (U21) одолела сборную Уругвая (U20). Единственный мяч был забит с пенальти в начале последней десятиминутки.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Россияне явно сильнее вьетнамцев. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

    С вьетнамскими сверстниками Россия (U21) пересекалась всего однажды. Причем в недавнем матче россияне все три своих гола забили после перерыва.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы повторно одолеть столь скромного соперника. Да и в плане результативности россияне способны поднатореть.

    Вьетнам (U21)

    Турнирное положение: Молодые вьетнамцы выглядят весьма скромно. Команда с трудом создает и реализовывает моменты.

    Причем Вьетнам (U21) давненько не познавал радости побед. В последней встрече с россиянами команда продержалась всего тайм.

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    • Последние матчи: вьетнамцы в последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила китайским сверстникам (1:2).

    При этом состав команды по именам выглядит слишком скромно. Да и в созидательном плане вьетнамцы слабоваты.

    Вообще, Вьетнам (U21) выигрывает по большущим праздникам. Вьетнамская молодежка трудно играет со всеми…

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: вьетнамцы постараются сыграть как можно надежнее в обороне. Да и сдержать атаки россиян команда явно постарается.

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    При этом Вьетнам (U21) в среднем забивает менее гола за матч. Да и оборона команды ошибается достаточно регулярно.

    Тем не менее, команда не собирается сдаваться на милость россиян. Да и первый тайм последнего матча команда провела неплохо.

    Очевидно, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. Вьетнамцы постараются избежать разгрома.

    Статистика для ставок

    • Россия (U21) выиграла в 2 своих последних поединках

    • Вьетнам (U21) проиграл в 2 своих недавних поединках

    • Единственный очный поединок соперников принес победу России (U21) (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.

    Прогноз: Молодые россияне смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Россия (U21) наверняка будет действовать первым номером, да и желание повторно разгромить вьетнамцев имеется.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке россияне разгромят вьетнамских сверстников.

    Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.04

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    Россия (U21) — Вьетнам (U21): прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Молодые россияне обеспечат голевое шоу
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