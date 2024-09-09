9 сентября международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Вьетнам (U21). Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия (U21) — Вьетнам (U21), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Россия (U21)

Турнирное положение: Молодые россияне проводят только контрольные поединки. В них команда демонстрирует неплохие результаты.

При этом Россия (U21) в предыдущем матче противостояла как раз вьетнамцам. Россияне были сильнее со счетом 3:0.

Последние матчи: нехватка сыгранность является главным бичом команды. Между тем, состав по именам у россиян крепкий.

А вот до того Россия (U21) одолела сборную Уругвая (U20). Единственный мяч был забит с пенальти в начале последней десятиминутки.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках она забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Россияне явно сильнее вьетнамцев. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

С вьетнамскими сверстниками Россия (U21) пересекалась всего однажды. Причем в недавнем матче россияне все три своих гола забили после перерыва.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы повторно одолеть столь скромного соперника. Да и в плане результативности россияне способны поднатореть.

Вьетнам (U21)

Турнирное положение: Молодые вьетнамцы выглядят весьма скромно. Команда с трудом создает и реализовывает моменты.

Причем Вьетнам (U21) давненько не познавал радости побед. В последней встрече с россиянами команда продержалась всего тайм.

Последние матчи: вьетнамцы в последних матчах выглядели нестабильно. Например, команда уступила китайским сверстникам (1:2).

При этом состав команды по именам выглядит слишком скромно. Да и в созидательном плане вьетнамцы слабоваты.

Вообще, Вьетнам (U21) выигрывает по большущим праздникам. Вьетнамская молодежка трудно играет со всеми…

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: вьетнамцы постараются сыграть как можно надежнее в обороне. Да и сдержать атаки россиян команда явно постарается.

При этом Вьетнам (U21) в среднем забивает менее гола за матч. Да и оборона команды ошибается достаточно регулярно.

Тем не менее, команда не собирается сдаваться на милость россиян. Да и первый тайм последнего матча команда провела неплохо.

Очевидно, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. Вьетнамцы постараются избежать разгрома.

Статистика для ставок

Россия (U21) выиграла в 2 своих последних поединках

Вьетнам (U21) проиграл в 2 своих недавних поединках

Единственный очный поединок соперников принес победу России (U21) (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 7.10, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 2.93.

Прогноз: Молодые россияне смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Россия (U21) наверняка будет действовать первым номером, да и желание повторно разгромить вьетнамцев имеется.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке россияне разгромят вьетнамских сверстников.

Ставка: Фора России (U21) -2.5 за 2.04