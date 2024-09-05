5 сентября в 1-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Сан-Марино и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Лихтенштейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино провалил последнюю квалификацию на Евро. Команда привычно проиграла все 10 своих матчей в группе.

При этом сборная Сан-Марино в квалификации забила всего 3 раза. А вот в свои ворота футбольный карлик пропустил аж 31 мяч.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Сборная Сан-Марино была разгромлена Кипром (1:4).

А вот до того сборная Сан-Марино была обыграна Словакией (04). Зато поединок с Сент-Китс и Невис завершился мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она пропустила 13 раз, отличившись лишь 3 мячами.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Санмаринцы крайне слабо обороняются. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

Поединки с Лихтенштейном для команды исторически складываются неудачно. При этом сборная Сан-Марино в этих матчах победила 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы взять хотя бы один балл. Тем более, оппонент для этого вполне подходящий.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Футбольный карлик не лучшим образом выступил в последнем отборе на Евро. Там команда заняли последнее 6 место в своей группе.

Причем Лихтенштейн в 10 поединках не добыла ни одного очка. Забила команда лишь 1 мяч при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Лихтенштейн дал бой крепким румынам (0:0).

А вот встреча со сборной Албании завершилась разгромным поражением (0:5). Зато с Латвией команда разошлась миром (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Лихтенштейн проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде уж очень непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно слабоватый.

При этом Лихтенштейн уже 20 лет не проигрывает санмаринцам. Да и вообще, команда не может отличиться в 2 матчах кряду.

И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит уж слишком скромно.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются проявить себя в атаке. Лихтенштейн явно постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

Статистика для ставок

Сборная Сан-Марино 20 лет не может обыграть Лихтенштейн

Лихтенштейн не забивал в 2 своих последних матчах

В 4 последних очных встречах соперников сборная Сан-Марино не забивала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Лихтенштейн — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.62 и 1.43.

Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.

Лихтенштейн наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Победа Лихтенштейна в 1 тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.70