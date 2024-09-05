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    Лихтенштейн быстро добьется своего

    Сан-Марино — Лихтенштейн: прогноз и ставка

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    Лихтенштейн
    5 сентября в 1-м туре дивизиона D Лиги наций по футболу сыграют Сан-Марино и Лихтенштейн. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Лихтенштейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 05 Сентября 2024 года

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Лихтенштейн

    Лихтенштейн

  • Вадуц
    •

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино провалил последнюю квалификацию на Евро. Команда привычно проиграла все 10 своих матчей в группе.

    При этом сборная Сан-Марино в квалификации забила всего 3 раза. А вот в свои ворота футбольный карлик пропустил аж 31 мяч.

    Сан-Марино — Лихтенштейн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Сборная Сан-Марино была разгромлена Кипром (1:4).

    А вот до того сборная Сан-Марино была обыграна Словакией (04). Зато поединок с Сент-Китс и Невис завершился мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках она пропустила 13 раз, отличившись лишь 3 мячами.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Санмаринцы крайне слабо обороняются. Да и состав команды по именам смотрится весьма скромно.

    Поединки с Лихтенштейном для команды исторически складываются неудачно. При этом сборная Сан-Марино в этих матчах победила 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы взять хотя бы один балл. Тем более, оппонент для этого вполне подходящий.

    Лихтенштейн

    Турнирное положение: Футбольный карлик не лучшим образом выступил в последнем отборе на Евро. Там команда заняли последнее 6 место в своей группе.

    Причем Лихтенштейн в 10 поединках не добыла ни одного очка. Забила команда лишь 1 мяч при 28 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Лихтенштейн дал бой крепким румынам (0:0).

    А вот встреча со сборной Албании завершилась разгромным поражением (0:5). Зато с Латвией команда разошлась миром (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Лихтенштейн проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 1 мяч при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде уж очень непросто. Да и подбор атакующих исполнителей у команды откровенно слабоватый.

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    При этом Лихтенштейн уже 20 лет не проигрывает санмаринцам. Да и вообще, команда не может отличиться в 2 матчах кряду.

    И уж точно гости постараются сыграть на своих лучших качествах. Да и оппонент нынче выглядит уж слишком скромно.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются проявить себя в атаке. Лихтенштейн явно постарается быстро найти бреши в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • Сборная Сан-Марино 20 лет не может обыграть Лихтенштейн

    • Лихтенштейн не забивал в 2 своих последних матчах

    • В 4 последних очных встречах соперников сборная Сан-Марино не забивала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Лихтенштейн — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 7.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.62 и 1.43.

    Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка.

    Лихтенштейн наверняка постарается сыграть на своих лучших качествах, да и оппонент не столь стабилен.

    Ставка: Победа Лихтенштейна в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.70

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