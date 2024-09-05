Катар
Турнирное положение: Катарцы наверняка ставят перед собой цель попасть в дуэт триумфаторов группы. Да и прогресс команды в последние годы весьма существенный.
При этом Катар на предыдущем этапе квалификации финишировал на 1 месте в своей группе. В 6 матчах команда выиграла 5 раз при 1 паритете.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла трудную викторию. Катарцы переиграли Индию (2:1).
А вот до того Катар не смог одолеть афганцев (0:0). А вот поединок со сборной Кувейта для команды сложился удачно (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки сборной Катара забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Катарцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили в свои ворота лишь 3 мяча. А вот атака команды отличилась 18 забитыми мячами в 6 матчах.
Матчи с ОАЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Катар выиграл трижды при одной коллизии.
Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Да и вообще, катарцы не проигрывают сборной ОАЭ уже более 9 лет.
ОАЭ
Турнирное положение: ОАЭ явно намеревается попасть в топ-4 своего секстета. Вот только команде нужно прибавлять в плане игры и результатов.
Причем ОАЭ нам предыдущем этапе квалификации заняла 1 место в своем квартете. Команда опередила сильную сборную Бахрейна.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. ОАЭ расписала мировую с Бахрейном (1:1).
При этом до того команда не оставила шансов Непалу (4:0). Да и сборная Йемена была обыграна без проблем (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная ОАЭ победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сборная ОАЭ крепка, вот только стабильностью не блещет. Правда, до последней ничьей команда победила 3 раза кряду.
При этом ОАЭ крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и звезд даже азиатского масштабе в составе команды нет.
Тем не менее, с катарцами команда явно потягается. Вот только в последние годы ОАЭ регулярно проигрывает своему принципиальному сопернику.
Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Однако команда способна найти свой шанс на контратаках.
Статистика для ставок
- Катар не проигрывает еще с января
- ОАЭ не проигрывала в 5 своих последних матчах
- Катар не проигрывает сборной ОАЭ уже 9 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 2.10Сербия — Испания: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.06Вьетнам — Россиия: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Катарцы на данный момент явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Катар наверняка будет действовать с позиции силы, и явно должны дожать соперника.
Ставка: Победа Катара во 2 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10