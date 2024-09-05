5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Катар и ОАЭ. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Катар — ОАЭ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Катар

Турнирное положение: Катарцы наверняка ставят перед собой цель попасть в дуэт триумфаторов группы. Да и прогресс команды в последние годы весьма существенный.

При этом Катар на предыдущем этапе квалификации финишировал на 1 месте в своей группе. В 6 матчах команда выиграла 5 раз при 1 паритете.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла трудную викторию. Катарцы переиграли Индию (2:1).

А вот до того Катар не смог одолеть афганцев (0:0). А вот поединок со сборной Кувейта для команды сложился удачно (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках игроки сборной Катара забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Катарцы во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили в свои ворота лишь 3 мяча. А вот атака команды отличилась 18 забитыми мячами в 6 матчах.

Матчи с ОАЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Катар выиграл трижды при одной коллизии.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Да и вообще, катарцы не проигрывают сборной ОАЭ уже более 9 лет.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ явно намеревается попасть в топ-4 своего секстета. Вот только команде нужно прибавлять в плане игры и результатов.

Причем ОАЭ нам предыдущем этапе квалификации заняла 1 место в своем квартете. Команда опередила сильную сборную Бахрейна.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. ОАЭ расписала мировую с Бахрейном (1:1).

При этом до того команда не оставила шансов Непалу (4:0). Да и сборная Йемена была обыграна без проблем (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная ОАЭ победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: сборная ОАЭ крепка, вот только стабильностью не блещет. Правда, до последней ничьей команда победила 3 раза кряду.

При этом ОАЭ крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Да и звезд даже азиатского масштабе в составе команды нет.

Тем не менее, с катарцами команда явно потягается. Вот только в последние годы ОАЭ регулярно проигрывает своему принципиальному сопернику.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, чем атаковать. Однако команда способна найти свой шанс на контратаках.

Статистика для ставок

Катар не проигрывает еще с января

ОАЭ не проигрывала в 5 своих последних матчах

Катар не проигрывает сборной ОАЭ уже 9 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Катарцы на данный момент явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Катар наверняка будет действовать с позиции силы, и явно должны дожать соперника.

Ставка: Победа Катара во 2 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10