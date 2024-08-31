Хольштайн
Вольфсбург
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Хольштайн» в новом сезоне стартовал неудачно. Новичок элиты уступил «Хоффенхайму» (2:3).
При этом «Хольштайн» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Вот только состав для реализации такой цели у команды уж слишком скромный.
Хольштайн — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Хольштайн» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 1 викторию при 3 поражениях.
Зато в Кубке Германии команда прошла в следующий раунд. Поединок с «Алеманией» принес победный результат (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Хольштайн» отличился 7 мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Новичку Бундеслиги придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно.
Поединки против «Вольфсбурга» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных встречах «Хольштайн» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть хотя балл. Вот только обе официальных встречи с «волками» завершились для команды поражениями.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: Минувший сезон «волки» завершили на скромной 12 позиции. Причем команда лишь на 4 очка опередила зону вылета.
При этом «Вольфсбург» в летнее межсезонье провел 5 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть 1 раз при двух поражениях.
Последние матчи: «Вольфсбург» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда минимально одолела скромный «Кобленц».
А вот стартовый тур Бундеслиги очков в копилку «волков» не принес. Дома команда драматично уступила «Баварии» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» настрелял 9 голов. А вот в свои ворота было пропущено 10 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «волки» уже показали свою силу, дав знатный бой «Баварии». Причем дубль в той встрече оформил Ловро Майер.
При этом «Вольфсбург» пока не демонстрирует пресловутую монолитность в игре. Хотя по именам состав команды выглядит весьма выгодно.
И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и обыгрывать новичка элиты честолюбивые «волки» обязаны априори.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Мотивация добыть первую победу в чемпионате у команды огромная.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» в обоих официальных поединках обыгрывал клуб из Киля
- Обе команды в первом туре чемпионата проиграли со счетом 2:3
- И те, и другие прошли в следующий раунд Кубка Германии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.23Спартак — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
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Прогноз: Гости выглядят весьма неплохо, тогда как «Хольштайн» еще не привык к элитному дивизиону.
«Вольфсбург» явно монолитнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25