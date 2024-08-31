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    «Волки» полакомятся новичком

    Хольштайн — Вольфсбург: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Вольфсбург»
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    «Вольфсбург»
    31 августа во 2-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Августа 2024 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 16:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
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    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Хольштайн» в новом сезоне стартовал неудачно. Новичок элиты уступил «Хоффенхайму» (2:3).

    При этом «Хольштайн» явно настроен сохранить прописку в Бундеслиге. Вот только состав для реализации такой цели у команды уж слишком скромный.

    Хольштайн — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Хольштайн» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 1 викторию при 3 поражениях.

    Зато в Кубке Германии команда прошла в следующий раунд. Поединок с «Алеманией» принес победный результат (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Хольштайн» отличился 7 мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Новичку Бундеслиги придется крайне непросто. В контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно.

    Поединки против «Вольфсбурга» для команды традиционно складываются весьма неудачно. В 5 последних очных встречах «Хольштайн» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться добыть хотя балл. Вот только обе официальных встречи с «волками» завершились для команды поражениями.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: Минувший сезон «волки» завершили на скромной 12 позиции. Причем команда лишь на 4 очка опередила зону вылета.

    При этом «Вольфсбург» в летнее межсезонье провел 5 контрольных поединков. В них команда сумела выиграть 1 раз при двух поражениях.

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    • Последние матчи: «Вольфсбург» уже успел пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда минимально одолела скромный «Кобленц».

    А вот стартовый тур Бундеслиги очков в копилку «волков» не принес. Дома команда драматично уступила «Баварии» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» настрелял 9 голов. А вот в свои ворота было пропущено 10 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «волки» уже показали свою силу, дав знатный бой «Баварии». Причем дубль в той встрече оформил Ловро Майер.

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    При этом «Вольфсбург» пока не демонстрирует пресловутую монолитность в игре. Хотя по именам состав команды выглядит весьма выгодно.

    И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и обыгрывать новичка элиты честолюбивые «волки» обязаны априори.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Мотивация добыть первую победу в чемпионате у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» в обоих официальных поединках обыгрывал клуб из Киля

    • Обе команды в первом туре чемпионата проиграли со счетом 2:3

    • И те, и другие прошли в следующий раунд Кубка Германии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Гости выглядят весьма неплохо, тогда как «Хольштайн» еще не привык к элитному дивизиону.

    «Вольфсбург» явно монолитнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Хольштайн» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» полакомятся новичком
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