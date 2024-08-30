30 августа в 4-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Морейренсе» и «Бенфика». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Морейренсе» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Морейренсе» в новом сезоне стартовал весьма прилично. Команда сейчас пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Морейренсе» в 3 первых матчах набрал гордые 6 очков. Да и забила команда 6 раз при 5 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Морейренсе» не смогла ничего поделать с «Брагой» (1:3).

А вот до того «Морейренсе» дома одолел «Ароку» (3:1). Да и поединок с «Фаренсе» принес важные три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках она отличилась 8 раз при 8 пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Морейренсе» в нынешнем сезоне явно способен выстрелить. Хоть состав команды по именам смотрится достаточно скромно.

Поединки против «Бенфики» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Морейренсе» уступил 2 раза при 3 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Вот только последняя виктория над лиссабонцами случилась почти 6 лет назад.

«Бенфика»

Турнирное положение: Лиссабонцы в нынешнем сезоне твердо намерена вернуть себе чемпионский титул. Старт чемпионата команде не особо удался, ведь нынешнее 6 место явно не устраивает.

Причем «Бенфика» в 3 первых турах набрала 6 зачетных баллов. Да и атака «орлов» явно не блещет, отличившись всего 4 голами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Поединок с «Эштрелой» принес минимальную викторию.

А вот встреча с «Каса Пией» завершилась более уверенной победой (3:0). Вот только встреча с «Фамаликаном» принесла форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: пока что победы даются «орлам» довольно непросто. Да и вообще, с реализацией у «Бенфики» не все так позитивно.

При этом «Бенфика» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вангелис Павлидис призван стать лидером атак, но пока отличился лишь 1 раз в чемпионате.

И уж точно гости постараются продолжить свой победный ход. Да и хваленый Павдидис наверняка еще скажет свое веское слово!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лиссабонцы явно постараются быстро вскрыть оборону соперника.

Статистика для ставок

«Бенфика» не проигрывает «Морейренсе» уже почти 6 лет

Лиссабонцы выиграли в 2 своих последних матчах

«Морейренсе» забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же в традиционно успешно ему противостоят.

«Бенфика» наверняка постарается продолжить свой победный путь, да и оппонент не столь стабилен.

Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.00