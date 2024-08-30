Морейренсе
Бенфика
«Морейренсе»
Турнирное положение: «Морейренсе» в новом сезоне стартовал весьма прилично. Команда сейчас пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
При этом «Морейренсе» в 3 первых матчах набрал гордые 6 очков. Да и забила команда 6 раз при 5 пропущенных мячах.
Морейренсе — Бенфика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Морейренсе» не смогла ничего поделать с «Брагой» (1:3).
А вот до того «Морейренсе» дома одолел «Ароку» (3:1). Да и поединок с «Фаренсе» принес важные три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках она отличилась 8 раз при 8 пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Морейренсе» в нынешнем сезоне явно способен выстрелить. Хоть состав команды по именам смотрится достаточно скромно.
Поединки против «Бенфики» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Морейренсе» уступил 2 раза при 3 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева будут пытаться зацепиться за очки. Вот только последняя виктория над лиссабонцами случилась почти 6 лет назад.
«Бенфика»
Турнирное положение: Лиссабонцы в нынешнем сезоне твердо намерена вернуть себе чемпионский титул. Старт чемпионата команде не особо удался, ведь нынешнее 6 место явно не устраивает.
Причем «Бенфика» в 3 первых турах набрала 6 зачетных баллов. Да и атака «орлов» явно не блещет, отличившись всего 4 голами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Поединок с «Эштрелой» принес минимальную викторию.
А вот встреча с «Каса Пией» завершилась более уверенной победой (3:0). Вот только встреча с «Фамаликаном» принесла форменное разочарование (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: пока что победы даются «орлам» довольно непросто. Да и вообще, с реализацией у «Бенфики» не все так позитивно.
При этом «Бенфика» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вангелис Павлидис призван стать лидером атак, но пока отличился лишь 1 раз в чемпионате.
И уж точно гости постараются продолжить свой победный ход. Да и хваленый Павдидис наверняка еще скажет свое веское слово!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лиссабонцы явно постараются быстро вскрыть оборону соперника.
Статистика для ставок
- «Бенфика» не проигрывает «Морейренсе» уже почти 6 лет
- Лиссабонцы выиграли в 2 своих последних матчах
- «Морейренсе» забивает в среднем 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.
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Прогноз: Гости явно сильнее соперника, к тому же в традиционно успешно ему противостоят.
«Бенфика» наверняка постарается продолжить свой победный путь, да и оппонент не столь стабилен.
Ставка: Победа «Бенфики» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.00