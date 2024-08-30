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    «Лион» добудет первую победу в сезоне?!

    «Лион» — «Страсбург». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Страсбург»
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    «Лион»
    30 августа в третьем туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Страсбург». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 21:45 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: команда из одноименного города крайне неудачно стартовала в новом сезоне французской Лиги 1.

    «Дети» проиграли две игры, не имеют набранных баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

    Лион — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Лионцы не забили ни одного мяча, а в свои пропустили целых пять.

    Последние матчи: на старте сезоне коллектив из Лиона проиграл «Ренну» (0:3) и «Монако» (0:2).

    Во время подготовки к сезону лионская команда переиграла «Шасье Дисин» (7:0), «Тироль» (3:2) «Унион» (4:0), а также сыграла вничью с «Торино» (0:0) и проиграла «Санкт-Паули» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: все футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: крайне плохо «Лион» стартовал в новом сезоне. Команда не только не может добыть очки, но даже не забила.

    Подопечные Пьера Сажа находятся в плохой форме, но должны набрать по ходу сезона и бороться за место в еврокубках.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо стартовала в новом сезоне.

    Коллектив из Страсбурга смог набрать четыре балла и сейчас идет на шестом месте в турнирной таблице.

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    • Страсбургцы смогли четыре раза поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в первых турах «сине-белые» смогли победить «Ренн» (3:1) и сыграли вничью с «Монпелье» (0:0).

    Во время подготовки к сезону «Страсбург» провел целых восемь спаррингов, однако не добыл ни одной победы, шесть раз проиграв и дважды сыграв вничью.

    Не сыграют: травмированы Томас Делэн, Сахи Дион и Милош Лукович.

    Состояние команды: подопечные Лиама Росеньора отлично стартовали и если продолжат в том же духе, то смогут побороться за высокие места.

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    В прошлом сезоне «Страсбург» стал тринадцатым. Думается, что в новом сезоне главное финишировать на более высокой позиции.

    Статистика для ставок

    • «Лион» проиграл 3 последних официальных матча

    • «Страсбург» выиграл только 1 из последних 11 матчей, включая спарринги

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.90, а победа «Страсбурга» — в 4.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: думается, что «Лион» наконец сможет добыть первую победу в сезоне.

    Ставка: победа «Лиона» с форой-1 за 2.25.

    Прогноз: также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить. «Страсбург» забивает регулярно, «Лиону» тоже пора это сделать.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    «Лион» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на футбол. «Лион» добудет первую победу в сезоне?!
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