27 августа в матче Кубка России по футболу сыграют «Факел» и «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: «Факел» неудачно играет на групповом этапе Кубка России. Команда по итогам двух туров занимает в квартете последнее, 4-е место. Пока не набрано ни одного очка.

Последние матчи: В первом туре группового этапа «Факел» встречался с «Зенитом». Борьбы не вышло. Воронежский клуб пропустил в Санкт-Петербурге три безответных гола.

Во втором туре «Факел» 15 августа встречался с «Акроном». Коллектив из Воронежа уступил со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Факел» очень плохо начал сезон. Из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер Игорь Черевченко.

Ранее «Факел» наконец-то одержал первую победу в сезоне. Команда дома взяла верх над «Оренбургом» со счетом 1:0.

Стоит отметить, что «Факел» сейчас замыкает турнирную таблицу РПЛ. В шести встречах команда набрала 4 очка.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» в группе D занимает второе место. Команда набрала три очка. У казанцев одна победа и одно поражение.

Последние матчи: В Кубке России «Рубин» стартовал с разгромной победы над «Акроном». В ворота соперника было забито четыре безответных гола.

Во втором туре «Рубин» принимал «Зенит». Казанский коллектив потерпел поражение со счетом 0:1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рубин» в группе вряд ли сможет сместить «Зенит» с первого места. Но в плей-офф казанцы обязаны выходить.

В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место после шести сыгранных матчей. У клуба 10 очков. В текущем сезоне были зафиксированы 3 победы, одна ничья и два поражения.

В прошлом сезоне «Рубин» дважды встречался с «Факелом». Казанцы победили в гостях 1:0, а потом с таким же счетом выиграли домашнюю игру.

Статистика для ставок

«Факел» замыкает турнирную таблицу своей группы

«Рубин» в двух встречах Кубка России набрал три очка

В прошлом сезоне «Рубин» дважды победил «Факел»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.24, а победа «Рубина» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Факел» точно намерен поправить свое турнирное положение. В Кубке России воронежская команда постарается добиться положительного результата с третьей попытки.

Ставка: Победа «Факела» за 2.68.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25