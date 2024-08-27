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    Факел — Рубин: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Рубин»
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    «Факел»
    27 августа в матче Кубка России по футболу сыграют «Факел» и «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 27 Августа 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 19:30 Рубин

    Рубин

  • Казань
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    «Факел»

    Турнирное положение: «Факел» неудачно играет на групповом этапе Кубка России. Команда по итогам двух туров занимает в квартете последнее, 4-е место. Пока не набрано ни одного очка.

    Последние матчи: В первом туре группового этапа «Факел» встречался с «Зенитом». Борьбы не вышло. Воронежский клуб пропустил в Санкт-Петербурге три безответных гола.

    Факел — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Во втором туре «Факел» 15 августа встречался с «Акроном». Коллектив из Воронежа уступил со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Факел» очень плохо начал сезон. Из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер Игорь Черевченко.

    Ранее «Факел» наконец-то одержал первую победу в сезоне. Команда дома взяла верх над «Оренбургом» со счетом 1:0.

    Стоит отметить, что «Факел» сейчас замыкает турнирную таблицу РПЛ. В шести встречах команда набрала 4 очка.

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» в группе D занимает второе место. Команда набрала три очка. У казанцев одна победа и одно поражение.

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    • Последние матчи: В Кубке России «Рубин» стартовал с разгромной победы над «Акроном». В ворота соперника было забито четыре безответных гола.

    Во втором туре «Рубин» принимал «Зенит». Казанский коллектив потерпел поражение со счетом 0:1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рубин» в группе вряд ли сможет сместить «Зенит» с первого места. Но в плей-офф казанцы обязаны выходить.

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    В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место после шести сыгранных матчей. У клуба 10 очков. В текущем сезоне были зафиксированы 3 победы, одна ничья и два поражения.

    В прошлом сезоне «Рубин» дважды встречался с «Факелом». Казанцы победили в гостях 1:0, а потом с таким же счетом выиграли домашнюю игру.

    Статистика для ставок

    • «Факел» замыкает турнирную таблицу своей группы

    • «Рубин» в двух встречах Кубка России набрал три очка

    • В прошлом сезоне «Рубин» дважды победил «Факел»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.24, а победа «Рубина» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Факел» точно намерен поправить свое турнирное положение. В Кубке России воронежская команда постарается добиться положительного результата с третьей попытки.

    Ставка: Победа «Факела» за 2.68.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    «Факел» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. Воронежская команда наконец-то победит?
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