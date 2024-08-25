Вольфсбург
Бавария
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. «Волки» в Кубке Германии прошли «Кобленц» (1:0).
При этом «Вольфсбург» явно настроена побороться за попадание в еврокубки. Да и состав для такой задачи у команды вполне подходящий.
Вольфсбург — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Летом «Вольфсбург» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 1 викторию при 2 коллизиях.
В своем последнем спарринге «волки» не сумели переиграть «Брентфорд» (4:4). А вот до того команда расписала мировую с «Комо» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Кевин Паредес — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Волки» явно способны побороться за попадание в топ-5. Вот только в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно.
Поединки против баварцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» проиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять хотя бы балл. Вот только «Баварию» команда не обыгрывала уже 9 лет.
«Бавария»
Турнирное положение: После провала в минувшем сезоне мюнхенцы явно настроены на реабилитацию. Другой цели, кроме как Серебряная салатница у команды просто нет.
При этом «Бавария» в летнее межсезонье сыграла 6 контрольных поединков. В них мюнхенцы добыли 5 побед при одной ничьей.
Последние матчи: баварцы уже успели пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила скромный «Ульм» (4:0).
В последней контрольной встрече мюнхенцы разгромили «Грассхоппер» (4:0). Да и «Тироль» был уверенно бит (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Лерой Сане, Йосип Станишич — травмированы.
Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциально мюнхенцы выглядят мощнее всех в лиге.
При этом «Бавария» в 4 последних очных поединках обыгрывала «волков». Причем в тех матчах меньше 2 мячей баварцы не забивали.
И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и мотивация начать чемпионат с виктории у команды огромнейшая.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Харри Кейн и его партнеры уж точно проявят свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» уже 9 лет не может обыграть баварцев
- «Бавария» выиграла в 5 из 6 своих летних спаррингов
- «Вольфсбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.14, а победа оппонента — в скромные 6.47.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Баварцы явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.
«Бавария» явно постарается начать сезон как можно увереннее, так что ждем от гостей высокой атакующей активности.
Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.27