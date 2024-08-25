25 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. «Волки» в Кубке Германии прошли «Кобленц» (1:0).

При этом «Вольфсбург» явно настроена побороться за попадание в еврокубки. Да и состав для такой задачи у команды вполне подходящий.

Последние матчи: Летом «Вольфсбург» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 1 викторию при 2 коллизиях.

В своем последнем спарринге «волки» не сумели переиграть «Брентфорд» (4:4). А вот до того команда расписала мировую с «Комо» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Паредес — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Волки» явно способны побороться за попадание в топ-5. Вот только в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно.

Поединки против баварцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» проиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять хотя бы балл. Вот только «Баварию» команда не обыгрывала уже 9 лет.

«Бавария»

Турнирное положение: После провала в минувшем сезоне мюнхенцы явно настроены на реабилитацию. Другой цели, кроме как Серебряная салатница у команды просто нет.

При этом «Бавария» в летнее межсезонье сыграла 6 контрольных поединков. В них мюнхенцы добыли 5 побед при одной ничьей.

Последние матчи: баварцы уже успели пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила скромный «Ульм» (4:0).

В последней контрольной встрече мюнхенцы разгромили «Грассхоппер» (4:0). Да и «Тироль» был уверенно бит (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Лерой Сане, Йосип Станишич — травмированы.

Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциально мюнхенцы выглядят мощнее всех в лиге.

При этом «Бавария» в 4 последних очных поединках обыгрывала «волков». Причем в тех матчах меньше 2 мячей баварцы не забивали.

И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и мотивация начать чемпионат с виктории у команды огромнейшая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Харри Кейн и его партнеры уж точно проявят свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» уже 9 лет не может обыграть баварцев

«Бавария» выиграла в 5 из 6 своих летних спаррингов

«Вольфсбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.14, а победа оппонента — в скромные 6.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: Баварцы явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.

«Бавария» явно постарается начать сезон как можно увереннее, так что ждем от гостей высокой атакующей активности.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.27