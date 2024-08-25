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    «Бавария» уверенно расправится с «волками»

    «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.23 на Бундеслигу 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Бавария»
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    Томас Мюллер
    25 августа в 1-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Августа 2024 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. «Волки» в Кубке Германии прошли «Кобленц» (1:0).

    При этом «Вольфсбург» явно настроена побороться за попадание в еврокубки. Да и состав для такой задачи у команды вполне подходящий.

    Вольфсбург — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом «Вольфсбург» провел 5 контрольных поединков. В них команда добыла 1 викторию при 2 коллизиях.

    В своем последнем спарринге «волки» не сумели переиграть «Брентфорд» (4:4). А вот до того команда расписала мировую с «Комо» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вольфсбург» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Паредес — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Волки» явно способны побороться за попадание в топ-5. Вот только в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно.

    Поединки против баварцев для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Вольфсбург» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться взять хотя бы балл. Вот только «Баварию» команда не обыгрывала уже 9 лет.

    «Бавария»

    Турнирное положение: После провала в минувшем сезоне мюнхенцы явно настроены на реабилитацию. Другой цели, кроме как Серебряная салатница у команды просто нет.

    При этом «Бавария» в летнее межсезонье сыграла 6 контрольных поединков. В них мюнхенцы добыли 5 побед при одной ничьей.

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    • Последние матчи: баварцы уже успели пройти в следующую стадию Кубка Германии. Команда разгромила скромный «Ульм» (4:0).

    В последней контрольной встрече мюнхенцы разгромили «Грассхоппер» (4:0). Да и «Тироль» был уверенно бит (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Лерой Сане, Йосип Станишич — травмированы.

    Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциально мюнхенцы выглядят мощнее всех в лиге.

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    При этом «Бавария» в 4 последних очных поединках обыгрывала «волков». Причем в тех матчах меньше 2 мячей баварцы не забивали.

    И уж точно гости постараются разжиться тремя баллами. Да и мотивация начать чемпионат с виктории у команды огромнейшая.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. Харри Кейн и его партнеры уж точно проявят свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» уже 9 лет не может обыграть баварцев

    • «Бавария» выиграла в 5 из 6 своих летних спаррингов

    • «Вольфсбург» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.14, а победа оппонента — в скромные 6.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

    Прогноз: Баварцы явно сильнее соперника, к тому же исторически успешно ему противостоят.

    «Бавария» явно постарается начать сезон как можно увереннее, так что ждем от гостей высокой атакующей активности.

    Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» уверенно расправится с «волками»
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