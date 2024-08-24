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    Остановит ли «Лион» «Монако»?

    «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки (к. 1.93) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монако»
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    Такуми Минамино
    В матче второго тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Монако». Встреча пройдет 24 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2024 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 18:00 Монако

    Монако

  • Монако
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» в прошлом сезоне Лиги 1 занял шестую строчку, что позволило ему выйти в Лигу Европы.

    Команда после 38-ми туров национального первенства отстала на восемь очков от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла опередила зону Лиги конференций.

    Лион — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб потерпел поражение от «Ренна» (0:3).

    Эта неудача оформила мини-серию поражений коллектива в два поединка, один из которых был контрольным. Перед этим он проиграл «Арсеналу» (0:2) в Кубке Эмирейтс.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (в четырех контрольных и одном официальном), «Лион» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучших шансах «Ткачей» на победу, особенно против соперника, который демонстрирует неплохую форму.

    Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды и третий — в Лиге 1 прошлого сезона с 19-ю голами.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» в прошлом сезоне Лиги 1 занял вторую строчку, что позволило ей выйти в Лигу чемпионов.

    Команда после 38-ми туров национального первенства прошлой кампании на девять очков отстала от ставшего чемпионом ПСЖ.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Лиги 1 клуб дома одержал победу над «Сент-Этьеном» (1:0).

    При этом в предыдущем поединке, который был контрольным в рамках Кубка Гампера, коллектив сумел разгромить «Барселону» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Головин, Диатта, Маецки, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были товарищескими, «Монако» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на успех, пусть даже грядущая игра пройдет на поле непростого соперника, тем более что он все же не в лучшей форме.

    Такуми Минамино забил пока что единственный мяч команды в Лиге 1 нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Лиона» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Монако» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Монако» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.70, победа «Монако» — в 2.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гости не проиграли. При этом в этих поединках было забито меньше 4,5 голов.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних игр хозяева не выиграли при тотал меньше 4,5 голов.

    Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в четырех из пяти их последних матчей.

    Ставка: «Монако» победит за 2.65

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    «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки (к. 1.93) на футбол, чемпионат Франции, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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