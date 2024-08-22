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    Сможет ли «Ланс» начать свой путь в Лиге конференций с победы?

    «Ланс» — «Панатинаикос». Прогноз и ставка (к. 2.25) на квалификацию Лиги конференций 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Панатинаикос»
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    Элье Ваи — игрок «Ланса»
    22 августа в рамках 1-го матча финала квалификации Лиги конференций сыграют «Ланс» и «Панатинаикос». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 22:00 Панатинаикос

    Панатинаикос

  • Афины
    •

    «Ланс»

    Положение команды: «Ланс» напрямую вышел в финал квалификации Лиги конференций, где встретится с греческим «Панатинаикосом».

    Команда провела неплохой прошлый сезон Лиги 1, где заняла 7-е место в таблице с 51-м баллом в активе, что позволило ей сыграть в Лиге конференций.

    Ланс — Панатинаикос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Ланс» довольно удачно стартовал в новом сезоне чемпионата Франции. В 1-м туре Лиги 1 команда на чужом поле обыграла «Анже» со счетом 1:0, забив единственный гол на 28-й минуте.

    С учетом товарищеских встреч, у «Ланса» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда выиграла 4 встречи при 1-м ничейном результате.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Кажется, что «Ланс» полностью готов к новому сезону. Стоит отметить, что в 2-х товарищеских встречах команде удалось сыграть вничью с «Байером» (2:2) и обыграть «Лестер» (3:0).

    У «Ланса» есть яркий нападающий, который этим летом забивает очень много голов. Уэс Саид в последних 7-и матчах забил 7 голов. К тому же, форвард записал на свой счет единственный гол «Ланса» в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

    «Панатинаикос»

    Положение команды: «Панатинаикос» также напрямую попал в финал квалификации Лиги конференций, но другим способом, нежели «Ланс».

    Сначала греческая команда выступала в отборе Лиги Европы, где дошла до стадии 1/2 финала. В четвертьфинале «Панатинаикос» прошел «Ботев» (2:1 и 4:0), а уже в полуфинале проиграл «Аяксу» в серии пенальти.

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    • Последние матчи: Греческая команда, в отличие от «Ланса», стартовала в чемпионате своей страны не очень удачно. В 1-м туре «Панатинаикос» проиграл «Астерасу» со счетом 0:1.

    В последних 5-и матчах у команды 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. За этот период «Панатинаикос» забил 7 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: Кажется, что поражение от «Аякса» и вылет из Лиги Европы чуть пошатнул уверенность команды, ведь после голландцев «Панатинаикос» проиграл еще 1 матч на своем поле.

    Стоит отметить, что в последней очной встрече греки сыграли вничью с «Лансом» (0:0). Этот матч состоялся в 2007-м году. Сможет ли сейчас «Панатинаикос» зацепиться за результат? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • В последних 3-х встречах «Ланс» пропустил только 1 гол

    • «Панатинаикос» проиграл в 3-х последних матчах, забив за этот период 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.70, а победа «Панатинаикоса» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ланс» победит, забив при этом минимум пару голов.

    Ставка: Победа «Ланса» с форой (-1) за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что спад «Панатинаикоса» продолжится и команда вновь не сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Панатинаикоса» 0.5 меньше за 1.95.

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    «Ланс» — «Панатинаикос». Прогноз и ставка (к. 2.25) на квалификацию Лиги конференций 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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